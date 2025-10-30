 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 133,70
-0,82%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Eli Lilly relève ses prévisions annuelles de revenus et de bénéfice par action
information fournie par AOF 30/10/2025 à 13:45

(AOF) - Eli Lilly a publié de très bons résultats trimestriels. Sur la période de juillet à septembre, le bénéfice net du groupe est passé de 970,3 millions de dollars, à 5,582 milliards de dollars, portant le bénéfice par action dilué ajusté à 7,02 dollars, contre 1,18 dollar un an plus tôt. Le consensus tablait sur un bénéfice par action dilué ajusté à 5,89 dollars. Au niveau du chiffre d’affaires, le laboratoire américain a également fait mieux que prévu avec un bond de 53,86%, à 17,6 milliards de dollars, contre des attentes à 16,07 milliards de dollars.

Les revenus ont été soutenus par la forte hausse des ventes de Mounjaro (+109%) et Zepbound (+185%) sur le trimestre, deux traitements contre l'obésité.

Grâce à ces bons résultats, Eli Lilly a relevé ses objectifs financiers annuels et vise désormais des revenus compris entre 63 et 63,5 milliards de dollars, contre de 60 à 62 milliards de dollars auparavant. Quant au bénéfice par action non-Gaap il devrait désormais se situer entre 23 et 23,70 dollars. Auparavant, il était prévu entre 21,75 et 23 dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
814,060 USD NYSE 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank