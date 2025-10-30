Eli Lilly relève ses prévisions annuelles de revenus et de bénéfice par action

(AOF) - Eli Lilly a publié de très bons résultats trimestriels. Sur la période de juillet à septembre, le bénéfice net du groupe est passé de 970,3 millions de dollars, à 5,582 milliards de dollars, portant le bénéfice par action dilué ajusté à 7,02 dollars, contre 1,18 dollar un an plus tôt. Le consensus tablait sur un bénéfice par action dilué ajusté à 5,89 dollars. Au niveau du chiffre d’affaires, le laboratoire américain a également fait mieux que prévu avec un bond de 53,86%, à 17,6 milliards de dollars, contre des attentes à 16,07 milliards de dollars.

Les revenus ont été soutenus par la forte hausse des ventes de Mounjaro (+109%) et Zepbound (+185%) sur le trimestre, deux traitements contre l'obésité.

Grâce à ces bons résultats, Eli Lilly a relevé ses objectifs financiers annuels et vise désormais des revenus compris entre 63 et 63,5 milliards de dollars, contre de 60 à 62 milliards de dollars auparavant. Quant au bénéfice par action non-Gaap il devrait désormais se situer entre 23 et 23,70 dollars. Auparavant, il était prévu entre 21,75 et 23 dollars.

