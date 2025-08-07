Eli Lilly relève ses perspectives annuelles mais les données sur l'orforglipron déçoivent

Le centre de biotechnologie d'Eli Lilly à San Diego, en Californie

Eli Lilly a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice et de ventes pour l'ensemble de l'année jeudi, pariant sur une augmentation de la demande pour son médicament phare contre l’obésité, Zepbound, en ciblant de nouveaux marchés face à la concurrence du Wegovy de Novo Nordisk.

Cependant, le titre du groupe chutait d’environ 7,8% dans les échanges avant-Bourse, après la publication plus tôt dans la journée de données sur son traitement oral contre l’obésité, l’orforglipron.

L'orforglipron a permis aux patients de perdre en moyenne 12,4% de leur poids après 72 semaines. Selon au moins trois analystes, le marché s'attend à ce que l'orforglipron égalise la perte de poids de 14,9% observée avec Wegovy sur 68 semaines, comme l'a révélé un essai de 2021, certains anticipant même que la pilule surpassera le médicament de Novo Nordisk.

Eli Lilly rivalise avec le fabricant danois Novo Nordisk sur le marché en pleine expansion des médicaments amaigrissants, un marché dont le chiffre d'affaires devrait dépasser 150 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.

La semaine dernière, Novo Nordisk a abaissé ses prévisions de bénéfice pour la deuxième fois cette année, citant une croissance inférieure aux attentes aux États-Unis et la concurrence de versions moins coûteuses de Wegovy produites par des pharmacies de préparation.

Le géant pharmaceutique américain a quant à lui relevé son objectif et s'attend désormais à un bénéfice ajusté compris entre 21,75 et 23 dollars par action pour l’exercice en cours, contre de 20,78 à 22,28 dollars précédemment.

Les analystes s'attendaient à un bénéfice de 21,74 dollars par action pour 2025, selon les données LSEG.

