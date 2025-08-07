 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 734,05
+1,30%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Eli Lilly relève ses perspectives annuelles mais les données sur l'orforglipron déçoivent
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 14:28

Le centre de biotechnologie d'Eli Lilly à San Diego, en Californie

Le centre de biotechnologie d'Eli Lilly à San Diego, en Californie

Eli Lilly a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice et de ventes pour l'ensemble de l'année jeudi, pariant sur une augmentation de la demande pour son médicament phare contre l’obésité, Zepbound, en ciblant de nouveaux marchés face à la concurrence du Wegovy de Novo Nordisk.

Cependant, le titre du groupe chutait d’environ 7,8% dans les échanges avant-Bourse, après la publication plus tôt dans la journée de données sur son traitement oral contre l’obésité, l’orforglipron.

L'orforglipron a permis aux patients de perdre en moyenne 12,4% de leur poids après 72 semaines. Selon au moins trois analystes, le marché s'attend à ce que l'orforglipron égalise la perte de poids de 14,9% observée avec Wegovy sur 68 semaines, comme l'a révélé un essai de 2021, certains anticipant même que la pilule surpassera le médicament de Novo Nordisk.

Eli Lilly rivalise avec le fabricant danois Novo Nordisk sur le marché en pleine expansion des médicaments amaigrissants, un marché dont le chiffre d'affaires devrait dépasser 150 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.

La semaine dernière, Novo Nordisk a abaissé ses prévisions de bénéfice pour la deuxième fois cette année, citant une croissance inférieure aux attentes aux États-Unis et la concurrence de versions moins coûteuses de Wegovy produites par des pharmacies de préparation.

Le géant pharmaceutique américain a quant à lui relevé son objectif et s'attend désormais à un bénéfice ajusté compris entre 21,75 et 23 dollars par action pour l’exercice en cours, contre de 20,78 à 22,28 dollars précédemment.

Les analystes s'attendaient à un bénéfice de 21,74 dollars par action pour 2025, selon les données LSEG.

(Rédigé par Bhanvi Satija et Patrick Wingrove, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
746,670 USD NYSE 0,00%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank