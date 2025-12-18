 Aller au contenu principal
Eli Lilly réduit le prix de ses médicaments contre le diabète et la perte de poids au Canada, selon le Globe and Mail
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 05:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails à partir du paragraphe 2)

Eli Lilly LLY.N réduit de 20 % ou plus le prix de ses médicaments populaires contre le diabète et pour la perte de poids, Mounjaro et Zepbound, au Canada, a rapporté mercredi le Globe and Mail, citant une note aux pharmacies émise par le fabricant américain de médicaments.

Le prix de liste canadien d'un approvisionnement de quatre semaines de Mounjaro ou de Zepbound serait abaissé à 300 dollars canadiens (217 $) pour les doses de 2,5 mg et de 5 mg, selon le rapport.

Les doses plus élevées de 7,5 et 10 mg coûteront 420 dollars canadiens pour un approvisionnement de quatre semaines, selon le rapport, qui ajoute que les nouveaux prix entreront en vigueur le 29 décembre.

Eli Lilly n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire en dehors des heures de bureau. Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport.

Plus tôt en décembre, Eli Lilly a baissé le prix des flacons à dose unique de son médicament contre l'obésité Zepbound afin de rendre le traitement plus abordable pour les patients américains.

(1 dollar = 1,3783 dollar canadien)

