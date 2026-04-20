Eli Lilly rachète Kelonia de Boston pour un montant pouvant atteindre 7 milliards de dollars dans le cadre de la lutte contre le cancer

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* Kelonia est spécialisée dans les thérapies CAR-T "in vivo" pour le cancer

* L'accord prévoit un versement initial de 3,25 milliards de dollars et des paiements d'étape

* Le prix de l'opération reflète des données solides et la concurrence dans le secteur - analyste

(Ajout de graphiques et de commentaires d'investisseurs aux paragraphes 7-8) par Siddhi Mahatole

Le fabricant américain de médicaments Eli Lilly LLY.N va racheter la société de biotechnologie privée Kelonia Therapeutics pour un montant pouvant atteindre 7 milliards de dollars, ce qui lui permettra d'accéder à des traitements expérimentaux contre le cancer tout en renforçant son portefeuille de produits oncologiques.

L'opération, annoncée lundi, souligne la volonté d'acquisition de Lilly, qui met la main sur des développeurs de thérapies pour les maladies inflammatoires de l'intestin, les troubles oculaires et l'édition de gènes, afin de réduire sa dépendance à l'égard de sa franchise obésité, dans un contexte de concurrence féroce sur le marché des médicaments amaigrissants.

La transaction devrait permettre à Lilly d'étoffer son portefeuille de produits anticancéreux, qui comprend le traitement du cancer du sang Jaypirca, le médicament contre le cancer du sein Verzenio et d'autres candidats anticancéreux en cours de développement, renforçant ainsi sa position sur le marché des traitements anticancéreux, qui connaît une croissance rapide mais est très concurrentiel.

Selon les données d'IQVIA, les dépenses mondiales consacrées aux médicaments anticancéreux devraient atteindre 409 milliards de dollars d'ici à 2028, contre 223 milliards de dollars environ en 2023.

La société Kelonia, basée à Boston, développe un pipeline de médicaments génétiques axés sur les thérapies CAR-T, qui modifient les cellules immunitaires du patient pour qu'elles ciblent et tuent les cellules cancéreuses.

L'un de ses principaux candidats, KLN-1010, est en phase initiale d'étude pour le myélome multiple, un cancer des cellules plasmatiques qui affecte la moelle osseuse.

Du point de vue d'un investisseur, le succès dans cinq ans serait que le principal produit de Kelonia atteigne le marché, a déclaré à Reuters Bryan Roberts, de la société de capital-risque Venrock et membre du conseil d'administration de Kelonia.

Il a déclaré que la décision de Lilly d'engager des capitaux importants était un "témoignage des données" et suggérait que le traitement pourrait être le meilleur de sa catégorie pour le myélome multiple, avec un potentiel de marché substantiel.

Contrairement aux thérapies CAR-T traditionnelles, qui exigent que les cellules soient modifiées à l'extérieur du corps, Kelonia poursuit une approche conçue pour générer les cellules modifiées à l'intérieur du corps du patient.

Trung Huynh, analyste chez RBC Capital Markets, a déclaré que la thérapie CAR-T "in vivo" est considérée comme le "Saint Graal" de la thérapie cellulaire.

Dans le cadre de l'opération, qui devrait être finalisée au second semestre 2026, les actionnaires de Kelonia pourraient recevoir jusqu'à 7 milliards de dollars en espèces, dont 3,25 milliards de dollars de paiement initial et de paiements liés à des étapes.

Le paiement initial peut sembler élevé, a déclaré Huynh, mais le prix est soutenu par la solidité des données cliniques et la concurrence dans le secteur.