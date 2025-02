Eli Lilly: rachat d'un programme dans le côlon irritable information fournie par Cercle Finance • 25/02/2025 à 16:45









(CercleFinance.com) - Organovo Holdings, une société biotechnologique américaine spécialisée dans le développement de nouveaux traitements contre le syndrome du côlon irritable, a annoncé mardi que le géant pharmaceutique allait faire l'acquisition de son principal candidat médicament, le FXR314.



Aux termes de l'accord, l'entreprise basée à San Diego (Californie) indique qu'elle va recevoir en contrepartie un paiement d'étape ainsi que des redevances en fonction de l'avancée réglementaire et commerciale du projet.



Dans les faits, Lilly va reprendre l'intégralité des droits de commercialisation et de la propriété intellectuelle du programme de recherche clinique 'FXR' mis au point par Organovo.



Ce dernier s'est fait connaître par l'utilisation de la modélisation 3D pour évaluer l'efficacité de ses produits en cours de développement dans les tissus humains.





