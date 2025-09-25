 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Eli Lilly prévoit de lancer en Inde une pilule expérimentale pour la perte de poids
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 09:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Des réécritures partout) par Rishika Sadam et Kashish Tandon

Eli Lilly LLY.N prévoit de lancer son médicament expérimental de perte de poids par voie orale, l'orforglipron, en Inde, a déclaré jeudi un cadre supérieur,

L'orforglipron fait partie d'une nouvelle classe de médicaments GLP-1 qui suppriment l'appétit et suivent la même voie que le tirzépatide, le médicament vedette d'Eli Lilly,

Le médicament n'a été lancé nulle part dans le monde, mais Lilly prévoit de déposer une demande d'approbation de l'orforglipron ( ) auprès des autorités de réglementation aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans l'Union européenne, au Japon et en Chine.

Il n'est pas encore clair si le fabricant a entamé la procédure d'approbation de l'orforglipron en Inde.

Les données des derniers essais ont montré que la pilule expérimentale d'Eli Lilly, l'orforglipron, réduisait la glycémie et le poids plus efficacement que Rybelsus, l'ancien médicament GLP-1 de Novo Nordisk NOVOb.CO , chez les adultes atteints de diabète de type 2.

"Les produits de ce type sont prometteurs en Inde, s'ils sont approuvés", a déclaré Winselow Tucker, président de Lilly India, lors d'une conférence de l'industrie à Mumbai. Il n'a pas donné de calendrier de lancement.

Vikrant Shrotriya, directeur de Novo Nordisk India, a déclaré que les Indiens prendraient leurs comprimés plutôt que de se les injecter.

M. Tucker a ajouté que la stigmatisation et les obstacles logistiques pèsent également sur les produits injectables.

Néanmoins, les deux entreprises restent optimistes quant au marché. Le Wegovy de Novo et le Mounjaro de Lilly, lancés au début de l'année, ont vu la demande exploser, les ventes doublant en quelques mois.

"Nous constatons que les produits injectables contre l'obésité sont de plus en plus acceptés en Inde," a déclaré M. Shrotriya.

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
741,490 USD NYSE -0,77%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters.

