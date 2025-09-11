Eli Lilly perd l'appel d'une condamnation pour fraude à Medicaid d'un montant de 183,7 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La cour d'appel de Chicago confirme le verdict du jury et le montant des dommages-intérêts

*

Le jury a estimé que Lilly n'avait pas remboursé Medicaid pour les prix plus élevés

*

Lilly n'est pas d'accord avec la décision et envisage de faire appel

(Ajout du commentaire d'Eli Lilly, paragraphes 6-7) par Jonathan Stempel

Une cour d'appel fédérale a rejeté jeudi l'appel d'Eli Lilly

LLY.N d'un jugement de 183,7 millions de dollars obtenu par un avocat et un pharmacien dénonciateurs qui accusaient le fabricant de médicaments d'avoir fraudé Medicaid.

La 7e Cour d'appel des États-Unis de Chicago a déclaré qu'un jury fédéral avait raisonnablement conclu que Lilly avait sciemment dissimulé avoir augmenté rétroactivement les prix de certains médicaments, puis n'avait pas remboursé Medicaid sur les prix plus élevés.

Le juge Joshua Kolar a déclaré que les jurés avaient entendu "de nombreuses preuves" suggérant que Lilly "était conscient ou n'a pas tenu compte d'un risque injustifiable de contourner la loi et a choisi de brouiller les pistes plutôt que de procéder à une enquête raisonnable."

Les trois juges de la cour d'appel ont également rejeté l'argument du dénonciateur Ronald Streck selon lequel le jugement aurait dû être plus élevé parce que le juge de première instance avait sous-estimé les violations par Lilly de la loi fédérale sur les fausses réclamations (False Claims Act).

En août 2022, les jurés ont condamné la société Lilly, basée à Indianapolis, à payer 61,23 millions de dollars, somme que le juge de première instance a triplée pour atteindre 183,7 millions de dollars en vertu de la loi sur les fausses déclarations.

Dans un communiqué, Lilly a déclaré qu'elle n'était pas d'accord avec la décision et qu'elle prévoyait de faire appel. Elle a également déclaré que la décision est en contradiction avec une décision de 2018 de la cour d'appel fédérale de Philadelphie, dans un procès similaire intenté par Streck contre d'autres fabricants de médicaments.

"Nous restons déterminés à respecter les normes les plus élevées en matière de conduite d'entreprise dans nos relations commerciales", a déclaré Lilly.

Un avocat de Streck n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Les médicaments les plus vendus par Lilly sont le Mounjaro, destiné aux patients atteints de diabète de type 2, et le Zepbound, destiné aux patients souffrant d'obésité ou d'apnée obstructive du sommeil.

Ces deux médicaments ont été approuvés par les autorités réglementaires plusieurs années après les allégations de surfacturation à Medicaid. Lilly commercialise également le médicament Jardiance contre le diabète de type 2 en collaboration avec l'entreprise allemande Boehringer Ingelheim.

LILLY A AGI "SANS RÉSERVE" DE MANIÈRE DÉRAISONNABLE

De 2005 à 2017, Lilly a exigé des grossistes qu'ils acceptent des augmentations de prix sur des médicaments qu'ils avaient déjà achetés à Lilly mais qu'ils n'avaient pas encore revendus aux pharmacies.

Ainsi, si Lilly augmentait le prix des médicaments de 10 à 11 dollars, les grossistes devaient un dollar supplémentaire pour les médicaments encore en stock.

M. Streck a déclaré que Lilly aurait dû déclarer au gouvernement les prix initiaux et les prix plus élevés, et pas seulement les prix initiaux.

Lilly a déclaré que les frais de service qu'elle payait aux grossistes compensaient les augmentations de prix, et qu'elle avait informé les régulateurs de sa méthodologie à plusieurs reprises et n'avait reçu aucune plainte.

Kolar a néanmoins déclaré qu'il était "sans réserve" déraisonnable pour Lilly de ne déclarer que les prix originaux comme prix moyen du fabricant (AMP), à la lumière de la loi et des réglementations fédérales et des conditions du Medicaid Drug Rebate Program.

"Étant donné que Lilly a privé le gouvernement de plus de 60 millions de dollars, tout en amassant plus de 600 millions de dollars de revenus grâce aux augmentations de prix ultérieures au cours de la période concernée, le jury a raisonnablement conclu que les faux prix moyens du fabricant (PGA) étaient importants", a écrit M. Kolar.

"Même pour une entreprise de la taille de Lilly, les chiffres étaient importants", a-t-il ajouté.

Lilly a affiché un bénéfice de 8,42 milliards de dollars pour un chiffre d'affaires de 28,29 milliards de dollars au premier semestre 2025. Son flux de revenus a plus que doublé depuis 2017.

Le False Claims Act permet aux lanceurs d'alerte d'intenter des poursuites au nom du gouvernement et de partager les sommes recouvrées.

L'affaire est U.S. ex rel Streck v Eli Lilly and Co, 7th U.S. Circuit Court of Appeals, No. 23-2134.