Eli Lilly perd du terrain après l'abaissement de la note de HSBC

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17 mars - ** Les actions du fabricant de médicaments Eli Lilly LLY.N chutent de 5,15 % à 938,27 $ ** La société de courtage HSBC rétrograde Lilly de "Hold" à "Reduce", et abaisse le PT de 1 070 $ à 850 $ ** La société de courtage indique que la taille totale du marché de l'obésité adressable de 150 milliards de dollars est élevée, et qu'elle devrait être de 80 à 120 milliards de dollars d'ici 2032, avec une concurrence significative sur les prix ** HSBC indique que les prévisions de LLY impliquent qu'elle peut continuer à défier la gravité avec une croissance en volume, c'est-à-dire qu'il y a une élasticité significative de la demande par rapport au prix, contrairement aux perspectives de son homologue Novo Nordisk NOVOb.CO ** ajoute que si le lancement de médicaments par voie orale pourrait élargir l'accès aux médicaments contre l'obésité, l'observance et la persistance de ces médicaments pourraient décevoir ** "Même si la dynamique du lancement peut être positive, nous pensons que les attentes de Lilly en matière de lancement de médicaments par voie orale sont trop élevées", déclare HSBC ** Les attentes actuelles du marché de 1 à 1,3 milliard de dollars pour le lancement de l'orforglipron de Lilly en 2026 semblent optimistes ** Les actions de LLY ont baissé de 12,6 % depuis le début de l'année