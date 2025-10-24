 Aller au contenu principal
Eli Lilly obtient une repousse des cheveux chez les adolescents atteints d'alopécie sévère
information fournie par Zonebourse 24/10/2025 à 13:55

Eli Lilly annonce que le baricitinib (Olumiant), administré par voie orale à raison de 4 mg par jour, a permis une repousse quasi complète du cuir chevelu après un an chez des adolescents atteints d'alopécie areata sévère, selon les résultats d'un essai de phase III, le plus vaste jamais réalisé dans cette population.

Après 52 semaines, 71% des patients sous 4 mg ont obtenu une repousse significative des cheveux, et 41,2% une repousse quasi complète. Des améliorations continues des sourcils et des cils ont également été observées. Le profil de sécurité était cohérent avec celui observé chez les adultes, sans nouveau signal.

Lilly prévoit de soumettre ces résultats aux autorités réglementaires mondiales pour une mise à jour du libellé d'Olumiant. Le baricitinib est déjà approuvé aux États-Unis pour les adultes souffrant d'alopécie areata sévère.

