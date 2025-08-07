 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 731,47
+1,26%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Eli Lilly: objectifs relevés pour 2025
information fournie par Cercle Finance 07/08/2025 à 13:25

(Zonebourse.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Eli Lilly indique relever sa fourchette-cible de BPA ajusté (non GAAP) pour l'ensemble de 2025 à entre 21,75 et 23 dollars, à comparer à une précédente prévision qui allait de 20,78 à 22,28 dollars.

De même, le laboratoire pharmaceutique remonte de 1,5 milliard de dollars le point médian de ses attentes de revenus pour l'exercice en cours, pour se situer dans une fourchette de 60 à 62 milliards de dollars (au lieu de 58 à 61 milliards).

Au deuxième trimestre, Eli Lilly a vu son BPA ajusté grimper de 61% à 6,31 dollars, dépassant largement le consensus, pour des revenus en hausse de 38% à près de 15,6 milliards de dollars, grâce à la croissance des volumes de Zepbound et de Mounjaro.

'Notre pipeline a continué de progresser, mis en évidence par les résultats positifs d'études en oncologie et en santé cardiométabolique', ajoute son PDG David A Ricks. 'Nous avons aussi augmenté notre capacité de fabrication pour répondre à la demande croissante'.

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
746,670 USD NYSE 0,00%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank