Eli Lilly: nouveaux rachats de titres et hausse du dividende information fournie par Cercle Finance • 10/12/2024 à 16:21









(CercleFinance.com) - Eli Lilly a annoncé hier soir le lancement d'un nouveau programme de rachat de titres de 15 milliards de dollars et une augmentation de son dividende de 15%, deux nouvelles qui étaient accueillies plutôt favorablement mardi en Bourse de New York.



Un peu plus de 15 minutes après l'ouverture, l'action du groupe pharmaceutique américain avançait de 0,9%, à comparer avec un gain de 0,1% pour l'indice S&P 500.



Le laboratoire basé à Indianapolis (Indiana) prévoit d'accroître son dividende pour la septième année consécutive en le portant à un montant trimestriel de 1,50 dollar par action à compter du premier trimestre 2025.



Ce coupon sera versé le 10 mars prochain aux actionnaires enregistrés avant le 14 février.



Le nouveau programme de rachat de titres vient quant à lui remplacer un précédent plan de rachat d'actions récemment échu.



Dans un communiqué, Lilly rappelle qu'il entre dans une phase de forte croissance, due à la généralisation des médicaments contre l'obésité, ce qui va le pousser à accroître ses investissements.



'Au vu du solide profil financier de notre société, nous allons également augmenter le montant de capital reversé aux actionnaires', souligne Lucas Montarce, son directeur financier, précisant que ces redistributions seraient menées au cours des trois prochaines années.





