Eli Lilly: le consensus battu au 4ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 06/02/2025 à 14:09









(CercleFinance.com) - Eli Lilly a dévoilé jeudi des résultats meilleurs que prévu au titre du quatrième trimestre et fourni des prévisions pour 2025 supérieures aux attentes du marché.



Le groupe pharmaceutique américain a fait état ce matin d'un bénéfice net plus que doublé à 4,4 milliards de dollars, soit 4,88 dollars par action, contre 2,2 milliards, ou 2,32 dollars par titre, sur les trois derniers mois de 2023.



Hors éléments exceptionnels (non-GAAP), le bénéfice par action ressort à 5,32 dollars, soit bien au-dessus du consensus qui visait 5,08 dollars.



Le chiffre d'affaires a bondi de 45% à plus de 13,5 milliards, dépassant là encore le consensus qui le donnait à 13,4 milliards.



Ses volumes de ventes ont grimpé de 48% sous l'impulsion de ses traitements contre le diabète et l'obésité Mounjaro et Zepbound, ce qui a plus que compensé un effet-prix négatif de 4%.



Pour 2025, le laboratoire basé à Indianapolis (Indiana) dit tabler sur un bénéfice par action compris entre 22,05 et 23,55 dollars, pour un chiffre d'affaires attendu entre 58 et 61 milliards de dollars, des estimations dont le niveau moyen dépasse celles établies actuellement par le consensus.





Valeurs associées ELI LILLY & CO 842,61 USD NYSE 0,00%