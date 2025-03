Eli Lilly lance le médicament amaigrissant Mounjaro en Inde, devançant Novo Nordisk sur un marché important

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

Lilly devance Novo Nordisk pour le lancement d'un médicament amaigrissant en Inde

Le flacon de 5 mg de Mounjaro est vendu environ 50 dollars, celui de 2,5 mg environ 40 dollars

Selon un analyste, le prix du médicament pourrait en limiter l'accessibilité en Inde

Wegovy de Novo déjà approuvé en Inde

Eli Lilly a lancé jeudi en Inde son médicament vedette contre le diabète et la perte de poids, Mounjaro, devançant ainsi son rival Novo Nordisk pour une entrée très attendue dans le pays le plus peuplé du monde, aux prises avec des taux croissants d'obésité et de diabète.

Lilly LLY.N , basée aux États-Unis, et Novo Nordisk NOVOb.CO , basée au Danemark, ont vu la demande mondiale pour leurs médicaments innovants contre la perte de poids monter en flèche, l'intérêt des investisseurs ayant également fait grimper la valeur des fabricants de médicaments.

Mounjaro, une injection hebdomadaire approuvée par l'organisme indien de réglementation des médicaments, est vendu 4 375 roupies (50,67 $) pour un flacon de 5 mg et 3 500 roupies (40,54 $) pour un flacon de 2,5 mg, ses doses les plus faibles, a déclaré la société en exclusivité à Reuters. Sa dose la plus élevée est de 15 mg.

Un patient en Inde peut devoir dépenser environ 200 dollars par mois pour une dose hebdomadaire de 5 mg, sous réserve d'une prescription médicale.

Aux États-Unis, le prix de Mounjaro est de 1 086,37 $ par mois, mais le montant que les patients paient dépend en grande partie de leur régime d'assurance. Lilly propose également des flacons de Zepbound de 5 mg, 7,5 mg et 10 mg, à un prix d'environ 499 $ pour un mois d'approvisionnement si les clients paient directement en espèces sans passer par des tiers.

Connu sous le nom chimique de tirzépatide, Mounjaro est actuellement vendu au Royaume-Uni et en Europe sous la même marque pour le diabète et la perte de poids. Il est vendu sous le nom de Zepbound pour l'obésité aux États-Unis.

Lilly a toutefois déclaré que les prix pratiqués dans les différentes régions ne pouvaient être comparés en raison des différences importantes entre les systèmes de santé, les économies et les politiques de remboursement de chaque pays.

«(Mounjaro) launch is ahead of Novo Nordisk and the first mover advantage should help... but pricing seems high (for the Indian market). At the highest dose, a patient will have to spend close to 700,000 rupees (around $8,100) per annum, » Vishal Manchanda, analyste chez Systematix Institutional Equities.

Le médicament amaigrissant de Novo, Wegovy, peut coûter plus de 1 000 dollars par mois aux patients américains non assurés.

L'équipe indienne de Novo a fait pression sur l , le leader mondial, pour qu'il lance Wegovy dès 2025 dans le pays, alors que l'objectif de la société est de le faire en 2026.

Le fabricant de médicaments a confirmé à Reuters que Wegovy avait déjà été approuvé en Inde, mais n'a pas précisé quand il lancerait le médicament dans le pays. Un porte-parole n'a pas immédiatement répondu à la demande de Reuters concernant le calendrier.

Les actions de la société ont baissé de 0,6 % à 11 h 45 GMT, sous-performant le marché européen au sens large .STOXX . Les actions de la société américaine Lilly ont augmenté de 2,07 % pour atteindre 854,39 $ jeudi.

L'action de Novo a chuté de plus de 12 % depuis le début de l'année, tandis que celle de Lilly a bondi de 8 %.

Novo n'est pas le seul concurrent auquel Lilly devra faire face en Inde . Les fabricants de médicaments locaux tels que Sun Pharma, Cipla, Dr. Reddy's et Lupin se sont précipités pour fabriquer des versions génériques de ces médicaments afin de s'emparer d'une part du marché mondial, dont la valeur est estimée à 150 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.

Le principe actif de Wegovy est le sémaglutide, dont le brevet devrait expirer en 2026 en Inde.

« Le double fardeau de l'obésité et du diabète de type 2 est en train de devenir rapidement un défi majeur de santé publique en Inde », a déclaré Winselow Tucker, président et directeur général de Lilly India.

Les taux d'obésité et de diabète en Inde, un pays de plus de 1,4 milliard d'habitants, sont en constante augmentation. Le nombre d'adultes atteints de diabète devrait passer de 74,2 millions en 2021 à plus de 124 millions d'ici 2045, selon la Fédération internationale du diabète.

Parallèlement, une enquête gouvernementale menée entre 2019 et 2021 a montré que 24 % des femmes et près de 23 % des hommes âgés de 15 à 49 ans étaient en surpoids ou obèses, contre 20,6 % des femmes et 19 % des hommes en 2015-2016.

Wegovy et Novo, le médicament contre le diabète Ozempic (qui a le même ingrédient principal) et Mounjaro appartiennent à une classe de thérapies connues sous le nom d'agonistes des récepteurs GLP-1 qui aident à contrôler la glycémie et à ralentir la digestion, ce qui permet aux gens de se sentir rassasiés plus longtemps.

(1 $ = 86,3425 roupies indiennes)