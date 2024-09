Eli Lilly: la FDA approuve le traitement contre l'eczéma

(AOF) - Eli Lilly and Company a annoncé vendredi que la Food and Drug Administration (FDA) a approuvé son produit Ebglyss (lebrikizumab-lbkz), un traitement ciblé Inhibiteur de l'IL-13, pour le traitement des adultes et des enfants de 12 ans et plus qui pèsent au moins 40 kg atteints de dermatite atopique modérée à sévère (eczéma) qui n'est pas bien contrôlée malgré un traitement par des thérapies topiques sur ordonnance. Les patients traités avec Ebglyss ont connu une amélioration significative de la peau dès quatre semaines et un soulagement significatif des démangeaisons dès deux semaines.

Le médicament offre une efficacité durable aux patients pendant un an de traitement avec une dose d'entretien mensuelle.

"Les patients ont encore du mal à contrôler leur dermatite atopique modérée à sévère avec les thérapies actuellement disponibles", souligne Jonathan Silverberg professeur de dermatologie à la George Washington University School of Medicine and Health Sciences à Washington, DC, premier auteur du compte-rendu des essais cliniques rédigé pour le "New England Journal of Medicine". "Beaucoup d'entre eux ont un mauvais contrôle de la maladie à long terme, et des démangeaisons sévères peuvent avoir un impact significatif sur leur vie quotidienne".

La FDA a refusé en octobre 2023 d'approuver le lebrikizumab.

