Eli Lilly investit 1,2 milliard de dollars à Porto Rico dans le cadre de sa stratégie de production aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Eli Lilly LLY.N a déclaré mercredi qu'il investirait plus de 1,2 milliard de dollars pour agrandir son site de production à Porto Rico, alors que le fabricant de médicaments cherche à augmenter sa capacité de production aux États-Unis pour se prémunir contre d'éventuels droits de douane.

L'usine rénovée de Carolina, à Porto Rico, contribuera à la fabrication de la pilule amaigrissante de Lilly, l'orforglipron, pour laquelle l'entreprise prévoit de soumettre une demande de mise sur le marché aux régulateurs mondiaux d'ici la fin de l'année.

Les entreprises pharmaceutiques mondiales ont augmenté leurs investissements aux États-Unis pour renforcer leurs capacités de production après que le président Donald Trump a exhorté l'industrie à fabriquer davantage de médicaments dans le pays plutôt que d'importer des ingrédients actifs ou des médicaments finis.

L'investissement fait partie du plan de 50 milliards de dollars annoncé précédemment par Lilly pour accroître sa capacité de production aux États-Unis, a indiqué l'entreprise.

Le site de Caroline, qui fonctionne depuis 60 ans, contribuera également à l'expansion du portefeuille croissant de traitements contre les maladies cardiaques, le diabète, le cancer et les troubles immunitaires de l'entreprise.

Lilly a déclaré que l'expansion créera 100 emplois supplémentaires pour des travailleurs qualifiés, y compris des postes de fabrication de haute technologie, et jusqu'à 1 000 emplois dans le secteur de la construction.

La construction de l'usine devrait commencer en 2026, et l'entreprise prévoit de commencer à produire des médicaments par voie orale d'ici à la fin de 2028.

Au début de l'année, Lilly a fait part de son intention de consacrer au moins 27 milliards de dollars à quatre nouveaux sites de production aux États-Unis pour contrer les éventuelles taxes à l'importation de médicaments. Deux de ces sites devraient être situés au Texas et en Virginie .

Lilly a déclaré qu'elle annoncerait l'emplacement des autres sites dans le courant de l'année.