Eli Lilly interrompt l'essai d'un médicament expérimental de préservation musculaire avec Zepbound

Eli Lilly LLY.N a interrompu l'étude d'un médicament expérimental, conçu pour empêcher les patients obèses de perdre trop de muscle, pour des raisons commerciales stratégiques, selon un registre américain d'essais cliniques.

L'entreprise testait le médicament, bimagrumab, seul ou en combinaison avec le tirzepatide de Lilly , l'ingrédient actif de son traitement à succès contre l'obésité, Zepbound.

Lilly cherchait à déterminer l'efficacité et la sécurité du bimagrumab, du tirzepatide et de leur combinaison pour réduire le poids corporel des participants obèses ou en surpoids et souffrant de diabète de type 2.

L'essai de mi-parcours, qui a été abandonné, a suivi pendant plus d'un an 180 patients adultes en surpoids atteints de diabète de type 2. Si la réduction du poids était la mesure principale, les chercheurs surveillaient également la perte de graisse par rapport à la perte de muscle , ce qui est une préoccupation croissante chez les patients.

Une douzaine d'entreprises font la course pour développer de telles thérapies, dont la plupart sont testées en combinaison avec le Zepbound de Lilly ou le Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO , un médicament amaigrissant, qui cible tous deux la protéine GLP-1 pour aider à contrôler l'appétit.

Lilly a eu accès au bimagrumab grâce à son rachat de la société privée Versanis pour près de 2 milliards de dollars . Ce médicament expérimental agit directement sur les cellules graisseuses sans réduire l'appétit et sans provoquer de perte de masse maigre.

Fin juin, Lilly a déclaré que le médicament contribuait à préserver la masse musculaire, tout en aidant les patients sous Wegovy à perdre du poids.

L'essai a pris fin le 10 juin, moins d'un mois après son lancement, selon la mise à jour de mercredi. Une étude parallèle chez des patients obèses non diabétiques reste active.

Le fabricant de médicaments n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

