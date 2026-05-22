 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Eli Lilly frappe fort avec un traitement contre l'obésité pouvant réduire de 30% le poids moyen
information fournie par Zonebourse 22/05/2026 à 11:53

Eli Lilly annonce des résultats préliminaires très encourageants d'une étude d'un essai clinique de phase 3 évaluant le Retatrutide pour les adultes souffrant d'obésité ou de surpoids avec au moins une comorbidité hors diabète.

Les résultats à 80 semaines révèlent que toutes les doses testées (4 mg, 9 mg et 12 mg) ont atteint les critères d'évaluation principaux et secondaires, offrant une réduction de poids jugée cliniquement significative.

A la dose maximale de 12 mg, les participants ont obtenu une perte de poids moyenne de 30,3%. Le géant américain de la santé précise que ce seuil de 30% a longtemps été associé à la chirurgie bariatrique (principalement par réduction de la taille de l'estomac).

Pour le Dr Ania Jastreboff, directrice du centre de recherche sur l'obésité de Yale et chercheuse principale de l'étude : " il a été impressionnant de constater que chaque dose de retatrutide a entraîné une réduction de poids cliniquement significative pour presque tous les participants".

Au-delà de la silhouette, le traitement a démontré des améliorations majeures sur plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire, notamment le tour de taille, le cholestérol non-HDL, les triglycérides et la pression artérielle systolique.

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
1 041,920 USD NYSE +2,31%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

1 commentaire

  • 12:05

    Quels sont les risque à ce traitement miracle ?

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 22.05.2026 12:25 

    Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,31% pour le Dow Jones .DJI , de 0,19% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,16% pour le Nasdaq .IXIC : * ESTEE

  • Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio à Helsingborg, en Suède le 22 mai 2026 ( POOL / Julia Demaree Nikhinson )
    "Déroutant": les pays de l'Otan cherchent à comprendre les annonces de Trump
    information fournie par AFP 22.05.2026 12:07 

    Les pays européens de l'Otan, désorientés par les dernières annonces de la Maison Blanche sur la présence militaire américaine en Europe, espéraient obtenir vendredi en Suède quelques éclaircissements de la part des Etats-Unis. La situation actuelle est plutôt ... Lire la suite

  • Alexandre Bompard lors de la présentation du plan stratégique de Carrefour, à Massy (Essonne), le 18 février 2026 ( AFP / Bertrand GUAY )
    Carrefour: les actionnaires devraient accorder un 4e mandat à Bompard lors de l'assemblée générale
    information fournie par AFP 22.05.2026 12:01 

    Sauf coup de théâtre, Alexandre Bompard va rempiler pour trois ans à la tête de Carrefour: les actionnaires doivent valider vendredi en assemblée générale sa reconduction pour un quatrième mandat de PDG du distributeur français, qu'il dirige depuis 2017 avec, dit-il, ... Lire la suite

  • Les cas d'épidémie d'Ebola au Congo sont la "partie émergée de l'iceberg", selon la coalition
    Ebola: L'Onu débloque 60 millions de dollars et envoie du personnel au Congo
    information fournie par Reuters 22.05.2026 11:52 

    Les ‌Nations unies débloquent environ 60 millions ​de dollars (51,70 millions d'euros) provenant d'un fonds d'urgence pour aider à endiguer une ​épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo et ​déploient des effectifs ⁠supplémentaires, a déclaré vendredi ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 128,06 +0,52%
NANOBIOTIX
36,02 +7,46%
Pétrole Brent
105,25 +0,31%
SOITEC
174,55 +4,77%
2CRSI
47,02 +4,44%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank