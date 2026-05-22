Eli Lilly frappe fort avec un traitement contre l'obésité pouvant réduire de 30% le poids moyen

Eli Lilly annonce des résultats préliminaires très encourageants d'une étude d'un essai clinique de phase 3 évaluant le Retatrutide pour les adultes souffrant d'obésité ou de surpoids avec au moins une comorbidité hors diabète.

Les résultats à 80 semaines révèlent que toutes les doses testées (4 mg, 9 mg et 12 mg) ont atteint les critères d'évaluation principaux et secondaires, offrant une réduction de poids jugée cliniquement significative.

A la dose maximale de 12 mg, les participants ont obtenu une perte de poids moyenne de 30,3%. Le géant américain de la santé précise que ce seuil de 30% a longtemps été associé à la chirurgie bariatrique (principalement par réduction de la taille de l'estomac).

Pour le Dr Ania Jastreboff, directrice du centre de recherche sur l'obésité de Yale et chercheuse principale de l'étude : " il a été impressionnant de constater que chaque dose de retatrutide a entraîné une réduction de poids cliniquement significative pour presque tous les participants".

Au-delà de la silhouette, le traitement a démontré des améliorations majeures sur plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire, notamment le tour de taille, le cholestérol non-HDL, les triglycérides et la pression artérielle systolique.