Eli Lilly: feu vert pour l'insuline glargine en Egypte

(CercleFinance.com) - Eli Lilly fait savoir que l'Autorité égyptienne des médicaments a approuvé l'injection d'insuline glargine fabriquée par EVA Pharma en collaboration avec Eli Lilly and Company.



Cette collaboration, lancée en 2022, visait à fournir de l'insuline humaine et analogique de haute qualité et abordable à au moins un million de personnes vivant avec le diabète de type 1 et 2 dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, principalement en Afrique.



Cet agrément marque la première approbation réglementaire des produits d'insuline d'EVA Pharma, suite à l'accord signé en décembre 2022 avec Lilly, qui fournit l'ingrédient pharmaceutique actif à un prix réduit et assure un transfert technologique.



Cette collaboration s'inscrit dans l'initiative Lilly 30x30, visant à améliorer l'accès aux soins de santé pour 30 millions de personnes dans des contextes à ressources limitées d'ici 2030.





