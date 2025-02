Eli Lilly fait mieux que prévu au quatrième trimestre

(AOF) - Eli Lilly est attendu en forte hausse après avoir dévoilé des résulats solides grâce au succès de ses médicaments Miounjaro et Zepbound, qui traitent respectivement le diabète et l’obésité. Au quatrième trimestre, le bénéfice net est ressorti à 4,41 milliards de dollars, soit 4,88 dollars par action, contre respectivement 2,19 milliards et 2,42 dollars, un an auparavant. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 5,32 dollars, dépassant nettement le consensus de 5,06 dollars.

Les revenus ont bondi de 45% à 13,53 milliards de dollars contre 13,45 milliards de dollars attendus.

Cette année, la firme pharmaceutique cible un bénéfice par action ajusté entre 22,50 dollars et 24 dollars pour des revenus compris entre 58 et 61 milliards de dollars. Le marché anticipe 22,76 dollars et 58,77 milliards de dollars.

