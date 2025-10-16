Eli Lilly et Novo Nordisk, cotés en bourse aux États-Unis, chutent ; Trump déclare que les prix des médicaments amaigrissants seront réduits

16 octobre - ** Les actions des développeurs de médicaments amaigrissants Eli Lilly LLY.N et les actions cotées en bourse de Novo Nordisk NOVOb.CO chutent de 1 à 3 % dans les échanges prolongés

** Lilly perd 1,3 % à 811,50 $, Novo chute de 3,6 % à 54,10 $ ** Le président américain Donald Trump déclare que les prix des médicaments amaigrissants, tels que l'Ozempic de Novo, seraient réduits

** "Ils seront beaucoup plus bas", a déclaré M. Trump aux journalistes lors d'un événement dans le Bureau ovale

** Jusqu'à la dernière clôture, LLY a augmenté de 6,1 % et Novo, cotée en bourse aux États-Unis, a baissé de 34,8 % depuis le début de l'année