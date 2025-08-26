 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Eli Lilly en hausse après que la pilule réduit le poids corporel de 10,5 % chez les patients diabétiques
information fournie par Reuters 26/08/2025 à 13:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 août - ** Les actions d'Eli Lilly LLY.N augmentent de 1,4 % à 705,32 $ dans les échanges avant l'ouverture du marché

** La société pharmaceutique affirme que sa pilule expérimentale GLP-1 a aidé les adultes en surpoids atteints de diabète de type 2 à perdre 10,5 % de leur poids corporel lors d'un essai en phase finale

** La pilule à prise unique quotidienne, l'orforglipron, a également aidé 75 % des patients ayant reçu la dose la plus élevée à abaisser leur taux d'A1C - une mesure de la glycémie au fil du temps - à un niveau égal ou inférieur à 6,5 %

** L'Association américaine du diabète a un taux cible d'A1C inférieur à 7 % pour la plupart des adultes dans le cadre de la gestion du diabète

** LLY affirme qu'elle dispose maintenant du dossier clinique complet nécessaire pour commencer à déposer des demandes d'approbation de l'orforglipron auprès de divers régulateurs

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont baissé de 9,9 % depuis le début de l'année

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

