Eli Lilly en hausse après que la pilule réduit le poids corporel de 10,5 % chez les patients diabétiques

26 août - ** Les actions d'Eli Lilly LLY.N augmentent de 1,4 % à 705,32 $ dans les échanges avant l'ouverture du marché

** La société pharmaceutique affirme que sa pilule expérimentale GLP-1 a aidé les adultes en surpoids atteints de diabète de type 2 à perdre 10,5 % de leur poids corporel lors d'un essai en phase finale

** La pilule à prise unique quotidienne, l'orforglipron, a également aidé 75 % des patients ayant reçu la dose la plus élevée à abaisser leur taux d'A1C - une mesure de la glycémie au fil du temps - à un niveau égal ou inférieur à 6,5 %

** L'Association américaine du diabète a un taux cible d'A1C inférieur à 7 % pour la plupart des adultes dans le cadre de la gestion du diabète

** LLY affirme qu'elle dispose maintenant du dossier clinique complet nécessaire pour commencer à déposer des demandes d'approbation de l'orforglipron auprès de divers régulateurs

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont baissé de 9,9 % depuis le début de l'année