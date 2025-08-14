 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Eli Lilly en hausse après avoir signé un accord de 1,3 milliard de dollars avec Superluminal
information fournie par Reuters 14/08/2025 à 20:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 août - ** L'action du fabricant de médicaments Eli Lilly

LLY.N augmente de 3,2 % à 681,39 $ dans les échanges de l'après-midi ** Lilly a signé un accord d'une valeur de 1,3 milliard de dollars avec la société privée Superluminal Medicines pour découvrir et développer des médicaments à petites molécules par le biais de l'IA pour traiter l'obésité et d'autres maladies cardiométaboliques

** La startup Superluminal, basée à Boston, recevra des paiements, des investissements en actions et des redevances

** Superluminal est soutenue par des investisseurs tels que RA Capital Management, Insight Partners et NVentures, la branche de capital-risque de NVIDIA

** Tiger Global Management augmente sa participation dans Lilly de 13,2 % pour atteindre 1,5 million d'actions

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a baissé de 11,8 % depuis le début de l'année

