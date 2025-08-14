Eli Lilly en hausse après avoir signé un accord de 1,3 milliard de dollars avec Superluminal

14 août - ** L'action du fabricant de médicaments Eli Lilly

LLY.N augmente de 3,2 % à 681,39 $ dans les échanges de l'après-midi ** Lilly a signé un accord d'une valeur de 1,3 milliard de dollars avec la société privée Superluminal Medicines pour découvrir et développer des médicaments à petites molécules par le biais de l'IA pour traiter l'obésité et d'autres maladies cardiométaboliques

** La startup Superluminal, basée à Boston, recevra des paiements, des investissements en actions et des redevances

** Superluminal est soutenue par des investisseurs tels que RA Capital Management, Insight Partners et NVentures, la branche de capital-risque de NVIDIA

** Tiger Global Management augmente sa participation dans Lilly de 13,2 % pour atteindre 1,5 million d'actions

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a baissé de 11,8 % depuis le début de l'année