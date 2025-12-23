 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Eli Lilly en baisse après que son rival Novo a reçu l'aval des États-Unis pour sa pilule amaigrissante
information fournie par Reuters 23/12/2025 à 11:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 décembre - ** Les actions du fabricant américain de médicaments Eli Lilly LLY.N chutent de 1 % à 1 065 $ avant l'ouverture du marché

** Novo Nordisk NOVOb.CO obtient l'approbation de la FDA pour sa pilule Wegovy contre l'obésité, ce qui donne au fabricant danois un avantage de premier plan

** La pilule expérimentale de Lilly, l'orforglipron, fait actuellement l'objet d'un examen par la FDA

** Les actions de Novo Nordisk, cotées aux États-Unis, gagnent 7,3 %

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action LLY a augmenté de 39 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
1 076,155 USD NYSE +0,49%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank