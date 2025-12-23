Eli Lilly en baisse après que son rival Novo a reçu l'aval des États-Unis pour sa pilule amaigrissante

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 décembre - ** Les actions du fabricant américain de médicaments Eli Lilly LLY.N chutent de 1 % à 1 065 $ avant l'ouverture du marché

** Novo Nordisk NOVOb.CO obtient l'approbation de la FDA pour sa pilule Wegovy contre l'obésité, ce qui donne au fabricant danois un avantage de premier plan

** La pilule expérimentale de Lilly, l'orforglipron, fait actuellement l'objet d'un examen par la FDA

** Les actions de Novo Nordisk, cotées aux États-Unis, gagnent 7,3 %

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action LLY a augmenté de 39 % depuis le début de l'année