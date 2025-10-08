Eli Lilly confie la direction des maladies infectieuses à Peter Marks, ancien fonctionnaire de la FDA américaine

(Ajout d'un commentaire d'entreprise au paragraphe 3) par Sneha S K et Siddhi Mahatole

Peter Marks, l'ancien haut responsable de la réglementation des vaccins qui a été évincé de la Food and Drug Administration américaine au début de l'année, a rejoint Eli Lilly LLY.N , a déclaré le fabricant de médicaments à Reuters mardi.

Marks supervisera la découverte de molécules et les maladies infectieuses chez Lilly, à partir de ce mois-ci.

"L'expertise de Peter renforce nos capacités dans de nombreux domaines, à la fois dans notre portefeuille existant et dans nos travaux dans les domaines émergents", a déclaré la société. Lilly a ajouté qu'elle évaluait en permanence les percées scientifiques susceptibles de bénéficier aux patients.

Peter Marks, qui a joué un rôle clé dans le développement des vaccins COVID-19 au cours du premier mandat du président américain Donald Trump, a démissionné en mars après avoir été poussé vers la sortie par le ministre américain de la santé, Robert F. Kennedy Jr.

Les actions des fabricants de médicaments américains ont chuté , lorsque les rapports sur l'éviction de Peter Marks de la FDA ont été publiés à la fin du mois de mars.

En tant que directeur du Centre d'évaluation et de recherche sur les produits biologiques de la FDA, Peter Marks avait publiquement soutenu les programmes visant à accélérer le développement des traitements des maladies rares et des thérapies géniques pendant son mandat.

"Nous pensons que le Dr Marks peut apporter une valeur significative à Lilly, compte tenu de sa grande expérience et de ses antécédents", a déclaré David Risinger, analyste chez Leerink Partners.

Le départ de Marks fait suite à des transitions similaires effectuées par d'autres hauts fonctionnaires de la FDA, tels que l'ancienne cheffe de l'unité d'évaluation des médicaments de la FDA, Patrizia Cavazzoni, qui a rejoint Pfizer PFE.N en février en tant que cheffe de la direction médicale.

L'ancien commissaire américain de la FDA, Scott Gottlieb, est également membre du conseil d'administration de Pfizer.