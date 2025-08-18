Eli Lilly chute après que le Wegovy de Novo Nordisk a été approuvé par la FDA pour les maladies du foie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 août - ** Les actions du fabricant américain de médicaments Eli Lilly LLY.N ont baissé de 1,1 % à 693,86 $ avant la mise sur le marché ** Vendredi en fin de journée, Novo Nordisk NOVOb.CO a déclaré que la FDA américaine avait accordé une autorisation accélérée pour son médicament amaigrissant Wegovy afin de traiter une maladie hépatique grave appelée stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique

** Les actions cotées aux États-Unis du fabricant danois de médicaments ont augmenté de 4 % à 53,89 $ avant la mise sur le marché

** L'approbation du Wegovy dans la MASH marque une petite victoire dans ce qui a été une année plus difficile pour les actions de Novo" - BMO Capital Markets

** Lilly est engagée avec les autorités réglementaires sur les prochaines étapes de Zepbound pour le traitement du MASH

** Lors d'un essai à mi-parcours, environ 74 % des adultes prenant Zepbound n'avaient plus de MASH après 52 semaines, contre environ 13 % dans le groupe placebo, a déclaré la société en février

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 9,2 % depuis le début de l'année