Eli Lilly chute après l'annonce d'un retard dans la décision de la FDA concernant la pilule amaigrissante

15 janvier - ** Les actions d'Eli Lilly LLY.N chutent de 1 % à 1 062 $ avant-Bourse après que Reuters a rapporté que la FDA des États-Unis a reporté au 10 avril sa décision concernant la pilule amaigrissante de l'entreprise

** La décision était attendue pour la fin du mois de mars

** Le médicament a été sélectionné pour le programme d'examen accéléré de l'administration, qui promet des décisions en un ou deux mois pour un nombre limité de médicaments jugés essentiels pour la santé publique ou la sécurité nationale

** La FDA a également reporté les examens du médicament de Disc Medicine IRON.O contre les troubles sanguins rares et du Tzield de Sanofi SASY.PA contre le diabète de type 1 après que les scientifiques de l'agence ont signalé des problèmes de sécurité et d'efficacité, selon le rapport

** LLY en hausse de 44% sur un an