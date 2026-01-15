 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Eli Lilly chute après l'annonce d'un retard dans la décision de la FDA concernant la pilule amaigrissante
information fournie par Reuters 15/01/2026 à 12:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 janvier - ** Les actions d'Eli Lilly LLY.N chutent de 1 % à 1 062 $ avant-Bourse après que Reuters a rapporté que la FDA des États-Unis a reporté au 10 avril sa décision concernant la pilule amaigrissante de l'entreprise

** La décision était attendue pour la fin du mois de mars

** Le médicament a été sélectionné pour le programme d'examen accéléré de l'administration, qui promet des décisions en un ou deux mois pour un nombre limité de médicaments jugés essentiels pour la santé publique ou la sécurité nationale

** La FDA a également reporté les examens du médicament de Disc Medicine IRON.O contre les troubles sanguins rares et du Tzield de Sanofi SASY.PA contre le diabète de type 1 après que les scientifiques de l'agence ont signalé des problèmes de sécurité et d'efficacité, selon le rapport

** LLY en hausse de 44% sur un an

Valeurs associées

DISC MEDICINE
77,0800 USD NASDAQ +2,17%
ELI LILLY & CO
1 074,070 USD NYSE -0,24%
SANOFI
82,0400 EUR Euronext Paris -0,62%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank