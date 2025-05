Eli Lilly: acquisition dans le traitement de la douleur information fournie par Cercle Finance • 27/05/2025 à 16:26









(CercleFinance.com) - Le groupe pharmaceutique américain Eli Lilly a annoncé mardi la signature d'un accord définitif en vue de l'acquisition de SiteOne Therapeutics, une société biopharmaceutique de San Francisco qui s'est spécialisée dans le traitement de la douleur.



La transaction, dont le montant pourrait atteindre jusqu'à un milliard de dollars, comprend un paiement initial en numéraire ainsi que des versements conditionnels liés à l'atteinte de certains jalons réglementaires et commerciaux.



Parmi les actifs clés de SiteOne se trouve STC-004, un antidouleur expérimental prêt à entrer en phase 2 d'essais cliniques et qui pourrait représenter une alternative aux traitements opioïdes actuels.



Lilly, qui explique que l'opération s'inscrit dans le cadre de sa stratégie visant à diversifier son portefeuille, prévoit d'intégrer les équipes de SiteOne au sein de ses activités de développement dédiées aux nouvelles thérapies contre la douleur sans risque de dépendance.





Valeurs associées ELI LILLY & CO 723,418 USD NYSE +1,37%