Eli Lilly achète Centessa pour 6,3 milliards de dollars pour des traitements des troubles du sommeil

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(Ajout de détails dans les paragraphes 2-3)

Eli Lilly LLY.N a déclaré mardi qu'il achèterait Centessa Pharmaceuticals 260y.F dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 6,3 milliards de dollars afin d'étendre ses activités aux traitements des troubles du sommeil et de l'éveil.

Le fabricant américain de médicaments a offert à Centessa, cotée à Francfort, 38 dollars par action en numéraire. Les actions de Centessa cotées en bourse aux États-Unis ont bondi de 46 % dans les échanges avant la mise sur le marché.

Lilly a également offert un droit de valeur conditionnelle non transférable (CVR) d'environ 9 dollars, ce qui porte la valeur totale de l'opération jusqu'à 7,8 milliards de dollars.