Eli Lilly: accord de collaboration avec Superluminal
information fournie par Cercle Finance 14/08/2025 à 17:16

(Zonebourse.com) - Superluminal Medicines, une société de biotechnologie américaine spécialisée dans la découverte de médicaments via l'intelligence artificielle, a annoncé jeudi avoir conclu un accord de collaboration avec Eli Lilly en vue de développer de nouveaux traitements à petites molécules visant les récepteurs couplés aux protéines G (GPCR) impliqués dans les maladies cardiométaboliques et l'obésité.

L'accord prévoit d'associer la plateforme de découverte de Superluminal - qui intègre IA, modélisation dynamique des protéines et biologie structurale - avec l'expertise de Lilly en matière de développement et de commercialisation avec l'objectif d'accélérer la mise au point de nouvelles thérapies.

Selon les termes du partenariat, Lilly obtiendra des droits exclusifs lui permettant de développer et de commercialiser les composés issus de la collaboration, une fois que Superluminal aura fourni des candidats répondant à des critères prédéfinis.

En contrepartie, Superluminal pourrait recevoir jusqu'à 1,3 milliard de dollars, sous formes de paiements initiaux, d'investissements au capital, d'étapes de développement et commerciaux, ainsi que des redevances perçues sur les ventes nettes.

L'annonce intervient alors que Superluminal a récemment démarré le développement un candidat-médicament conçu interne visant des formes génétiques rares d'obésité et l'obésité hypothalamique.

Basée à Boston, au sein de Lilly Gateway Labs, l'entreprise compte déjà Eli Lilly parmi ses principaux actionnaires.

