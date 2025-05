Eli Lilly: a reçu une autorisation pour Kisunla en Australie information fournie par Cercle Finance • 22/05/2025 à 10:39









(CercleFinance.com) - Eli Lilly a annoncé que l'Australian Therapeutic Goods Administration (TGA) a accordé l'autorisation de mise sur le marché de Kisunla (donanemab) pour la maladie d'Alzheimer symptomatique précoce.



Le traitement est réalisé par une injection pour perfusion intraveineuse toutes les quatre semaines pour traiter les troubles cognitifs légers et la démence légère.



'Kisunla est le premier traitement ciblant l'amyloïde pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer enregistré en Australie et le seul traitement ciblant la plaque amyloïde pour lequel il existe des preuves à l'appui de l'arrêt du traitement lorsque les plaques amyloïdes sont éliminées' explique le groupe.



L'amyloïde est une protéine produite naturellement dans le corps qui peut s'agglomérer pour créer des plaques amyloïdes. Kisunla peut aider à éliminer l'accumulation excessive de plaques amyloïdes et à ralentir le déclin cognitif et fonctionnel chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer symptomatique précoce.



' Dans notre étude de phase 3 TRAILBLAZER-ALZ 2, les résultats ont montré que Kisunla ralentissait considérablement le déclin cognitif et fonctionnel chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer symptomatique précoce ', a déclaré Ilya Yuffa, vice-président exécutif et président de Lilly International.





