Eli Lilly: a reçu un avis négatif de l'UE pour un traitement information fournie par Cercle Finance • 28/03/2025 à 15:33









(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a émis un avis qui ne recommande pas l'octroi d'une autorisation de mise sur le marché du donanemab.



Il s'agit d'un traitement pour la maladie d'Alzheimer symptomatique précoce. Lilly va demander un réexamen par le CHMP.



Donanemab a été examiné et approuvé aux États-Unis, au Japon, en Chine et sur d'autres marchés.



' Lilly demeure confiante dans l'innocuité et l'efficacité du donanemab et dans la valeur qu'il peut apporter aux patients atteints de la maladie d'Alzheimer symptomatique précoce' a déclaré Ilya Yuffa, vice-président exécutif et président de Lilly International.



'Nous espérons que, grâce au processus de réexamen, nous serons en mesure de poursuivre nos discussions avec l'agence afin d'apporter du donanemab aux millions de personnes à travers l'Europe qui souffrent de cette maladie implacable et mortelle' rajoute Ilya Yuffa.





Valeurs associées ELI LILLY & CO 820,770 USD NYSE -0,05%