Elf Beauty relève ses prévisions annuelles en raison de l'augmentation de la demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 février - ** Les actions de la société de maquillage Elf Beauty ELF.N ont augmenté de 12 % à 93,69 $ après la cloche ** La société relève ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels en raison d'une demande plus forte dans un contexte d'incertitude économique croissante

** Les ventes annuelles devraient se situer entre 1,60 et 1,61 milliard de dollars, contre 1,55 et 1,57 milliard de dollars prévus précédemment

** Le BPA ajusté annuel devrait se situer entre 3,05 et 3,10 dollars, en hausse par rapport à la prévision précédente de 2,80 à 2,85 dollars

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre a augmenté de 38% à 489,5 millions de dollars, dépassant l'estimation des analystes de 460,2 millions de dollars - données compilées par LSEG

** BPA ajusté trimestriel de 1,24 $ par rapport à l'estimation de 72 cents

** L'action a chuté de 39,4 % en 2025