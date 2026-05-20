Elf Beauty prévoit une année difficile et annonce une perte pouvant atteindre 20 millions de dollars en raison de la guerre en Iran

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* La directrice financière Mandy Fields évoque les économies de coûts et les remboursements de droits de douane comme moyens potentiels de compenser l'impact de la hausse des prix du pétrole

* Elf a payé 58,5 millions de dollars de droits de douane et s'efforce désormais d'obtenir des remboursements

* La société dépasse les estimations de chiffre d'affaires et de bénéfices pour le quatrième trimestre

(Ajout d'actions au paragraphe 2) par Arriana McLymore et Neil J Kanatt

Elf Beauty ELF.N a annoncé mercredi des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels inférieures aux attentes des analystes, et a déclaré que la flambée des prix du pétrole liée à la guerre en Iran pourrait avoir un impact de 15 à 20 millions de dollars sur l'exercice 2027.

Malgré tout, l'action du fabricant de cosmétiques, qui a dépassé les estimations pour ses résultats du quatrième trimestre, a progressé d'environ 6% en séance prolongée.

Elf rejoint d'autres entreprises mondiales touchées par la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran , mais a déclaré ne pas avoir intégré l'impact attendu dans ses prévisions.

« Nous avons mis en place des programmes de réduction des coûts qui, selon nous, peuvent aider à compenser » cet impact, a déclaré la directrice financière Mandy Fields à Reuters lors d'une interview. Elle a ajouté que les remboursements de droits de douane pourraient également compenser ces coûts.

La société, qui dépend de la Chine pour environ 75% de sa production, a subi la pression des droits de douane sur les importations instaurés par le président américain Donald Trump, qui ont ensuite été annulés par la Cour suprême.

Mme Fields a indiqué qu'Elf avait payé environ 58,5 millions de dollars de droits de douane et s'efforçait d'obtenir leur remboursement.

La société prévoit un chiffre d'affaires annuel compris entre 1,84 milliard (XX,XX milliards d'euros) et 1,87 milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars, le point médian étant inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 1,87 milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice annuel ajusté est estimé entre 3,27 et 3,32 dollars par action, également en deçà des prévisions de 3,61 dollars.

Elf, qui propose environ 75% de ses produits à 10 dollars ou moins, a bénéficié de la demande des consommateurs soucieux de leur budget malgré une incertitude macroéconomique plus générale.

Mme Fields a déclaré que les consommateurs continuaient à dépenser dans les produits de beauté et que la société ne constatait pas « d'effet de substitution vers des produits moins chers pour le moment ».

Elf — abréviation de « eyes, lips, and face » (yeux, lèvres et visage) — a annoncé une hausse de 35% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, à 449,3 millions de dollars, alors que les analystes tablaient sur 423,1 millions de dollars.

Le bénéfice par action ajusté trimestriel s'est établi à 32 cents, dépassant une estimation de 29 cents.