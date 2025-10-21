Elevance en hausse après un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes

21 octobre - ** Les actions de l'assureur santé Elevance

ELV.N augmentent de 4 % à 368,49 $ avant le marché

** La société annonce un bénéfice ajusté de 6,03 $/action au 3e trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 4,93 $/action – données LSEG

** Les revenus trimestriels de la société, qui s'élèvent à 50,1 milliards de dollars, dépassent l'attente moyenne des analystes de 49,37 milliards de dollars

** ELV annonce un ratio de pertes médicales au 3e trimestre, qui représente le pourcentage des primes dépensées pour les soins médicaux, de 91,3 %, contre des estimations de 91,73 %

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 4 % depuis le début de l'année