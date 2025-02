Eleva Capital collecte plus de 1 milliard d’euros en 2024

Eleva Capital continue à croître, imperturbablement. La société de gestion fondée en 2014 par Eric Bendahan a enregistré une collecte nette de 1,3 milliard d’euros en 2024, après 155 millions en 2023. Depuis sa naissance, elle n’a subi qu’une année de (légère) décollecte. Ses encours ont atteint 13,6 milliards d’euros fin 2024, contre un peu plus de 11 milliards d’euros fin 2023. Début février, la société avait même dépassé les 14 milliards d’euros, soit le double du niveau atteint en 2020.

La collecte de l’année dernière a été tirée par les stratégies long only sur les actions européennes (le flagship European Selection et Euroland Selection), avec 500 millions d’euros d’entrées nettes. La gestion long/short a attiré 350 millions d’euros, dont 117 millions pour le nouveau fonds plus dynamique lancé en 2024 (170 millions d’euros). « Fait majeur, nous avons enregistré 128 millions d’euros de collecte nette sur notre stratégie petites et moyennes capitalisations européennes dans un contexte de marché où les actions européennes ont plutôt décollecté », souligne Axel Plichon, le directeur général et directeur du développement d’Eleva Capital, dans une interview exclusive à L’Agefi. Le fonds totalise désormais 406 millions d’euros au 31 janvier 2024.

Le gros des actifs reste concentré dans les deux fonds phare de la société que sont Eleva European Sélection (plus de 7 milliards d’euros d’actifs au 31 janvier) et Eleva Absolute Return Europe (4,2 milliards au 31 janvier), tous deux gérés par Eric Bendahan et Armand Suchet d’Albufera, et fermés aux nouveaux investisseurs.

Internationale à 60?%

Courant 2024, Eleva a continué à se développer à l’international, avec l’ouverture de bureaux à Francfort et au Luxembourg, qui viennent s’ajouter à Milan, Paris et Londres. Cela a surtout permis d’ancrer la société sur ces marchés sur lesquels elle est déjà bien présente : l’Allemagne représente 5?% de ses actifs et le Benelux, 11?%. La société est bien implantée à l’étranger, puisque plus de 60?% de ses encours sont gérés pour le compte de clients internationaux, principalement européens. L’Espagne, la Suisse et l’Italie représentent chacun environ 10?% des encours. La société se développe désormais en Asie, grâce à sa taille et ses stratégies absolute return , adaptées aux besoins des clients locaux.

Côté ressources humaines, Eleva a récemment embauché un gérant obligataire, Arthur Cuzin, qui travaille aux côtés de Laurent Pommier, un ancien collègue, sur le fonds Eleva Euro Bonds Strategies. Un analyste pour les shorts a aussi été embauché. La société a en revanche enregistré le départ de Sonia Fasolo, gérante de fonds actions européennes ISR, qui va suivre un projet personnel. La gestion durable est donc reprise par Matthieu Détroyat.

Enfin, alors que de nombreuses boutiques ont choisi de s’adosser, Eleva Capital revendique son indépendance à 100?%. « Nous constatons qu’il y a une concentration du secteur, et nous en comprenons très bien les raisons. Cela dit, nous continuons à privilégier la croissance organique et nous sommes toujours à la recherche d’équipes compétentes », commente Axel Plichon. Quant à un adossement, ce n’est clairement pas la priorité, vu la bonne santé de l’entreprise et sachant aussi que Eric Bendahan n’a que 48 ans…

