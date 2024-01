Eléonard Buono quitte Columbia Threadneedle

Eléonard Buono a quitté Columbia Threadneedle Investments où il était responsable de la France et de Monaco fin 2023. Après plus de quinze ans au sein de la société de gestion britannique, il va « écrire une nouvelle page de sa vie professionnelle », annonce-t-il sur LinkedIn. Eléonard Buono a confié les rênes du bureau français de Columbia Threadneedle Investments à Philippe Lorent, qui devient country branch manager et responsable du wholesale . Ce dernier a rejoint Columbia Threadneedle Investments en février 2012 en tant que commercial senior, après avoir travaillé chez PIM Gestion France et Franklin Templeton Investments.

Eléonard Buono était arrivé chez Columbia Threadneedle Investments en 2008 en tant que responsable clientèle institutionnelle. Il était devenu directeur France et Monaco en 2012, après le départ de Philippe Sabbah , qui dirigeait alors le bureau de Paris de Threadneedle depuis quatre ans.

Laurence Marchal