Eléments financiers et point sur l'activité du 1er trimestre 2021

o Enregistrement du premier chiffre d'affaires de la Société

o Trésorerie brute de 7,3 M€ au 31 mars 2021

o Avancées opérationnelles structurantes au cours de la période :

- résultats cliniques positifs de CER-001 dans une maladie rénale ultra-rare, publiés en exclusivité dans une revue scientifique de référence ;

- signature d'un partenariat stratégique avec GTP Biologics (Groupe Fareva) et V Nano (groupe VBI Therapeutics) pour la bioproduction de la bio-HDL CER-001 en France.



Toulouse, FRANCE, Lakeland, ETATS-UNIS, 6 mai 2021, 18h30 CEST - ABIONYX Pharma, (FR0012616852 - ABNX - éligible PEA PME), société biotech de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes, publie les éléments financiers du 1er trimestre clos au 31 mars 2021 et revient sur les avancées opérationnelles réalisées au cours de la période.