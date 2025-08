Electrolux nomme Olga Loskutova à la tête de 'Product Line Care' information fournie par Cercle Finance • 01/08/2025 à 12:56









(Zonebourse.com) - Electrolux Group annonce la nomination d'Olga Loskutova au poste de Head of Product Line Care, à compter du 1er août 2025.



Elle rejoint l'équipe de direction du groupe et reportera directement au directeur général Yannick Fierling.



Forte de plus de vingt ans d'expérience, notamment chez Whirlpool, SABMiller et Nestlé, Loskutova succède à Ian Banes, appelé à d'autres fonctions au sein du groupe. Basée à Stockholm, elle supervisera les gammes de lave-linge, sèche-linge et lave-vaisselle.





