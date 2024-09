Elections US: deux trajectoires très différentes selon le vainqueur (Candriam)

(AOF) - "Faut-il avoir peur des élections américaines ?" demandent Florence Pisani, global head of Economic Research et Nicolas Forest, chief investment officer chez Candriam. Pour eux la réélection de Donald Trump signifierait "davantage de politiques visant à démanteler le gouvernement fédéral, à déréglementer l’industrie ou encore à soutenir les énergies fossiles", tandis qu'une victoire du camp démocrate "offrirait au contraire une continuité tant sur le plan politique que climatique".

Le programme du candidat républicain "retirerait plus d'un point à la croissance de 2025, et entraînerait une hausse significative de l'inflation qui toucherait particulièrement les ménages les moins favorisés, plus sensibles à une hausse du prix des biens importés", estiment les deux spécialistes. Ce programme "dégraderait aussi sensiblement l'équilibre budgétaire sur la prochaine décennie" avec une dette du gouvernement fédéral qui atteindrait 132 % du PIB en 2034, contre 122 % dans le scénario de référence du CBO publié en juin 2024. Une guerre commerciale risquerait de "pousser la zone euro très près de la récession".

Avec Kamala Harris à la Maison Blanche en revanche, la dette publique "resterait sur sa trajectoire actuelle, montant graduellement un peu au-dessus de 120 % d'ici 2034". Ce programme "serait stimulant pour l'activité" du fait notamment d'une redistribution favorable aux Américains les moins riches dont la propension à dépenser est plus élevée que celle des ménages du haut de l'échelle.