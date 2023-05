Élections turques : vers une poursuite de la "stratégie hétérodoxe" d'Erdogan (Generali)

(AOF) - « La victoire du président Erdogan a été partiellement anticipée », affirme Guillaume Tresca, stratégiste senior marchés émergents chez Generali Investments, suite aux élections présidentielles turques. « La livre turque s'est dépréciée de 2,5 % par rapport au dollar depuis le 15 mai, et le CDS USD à 5 ans de la Turquie s'est accru de 150 points de base ». Selon lui la victoire de l'opposition « aurait probablement conduit à une politique économique et financière plus orthodoxe » avec « plus de flexibilité sur le marché des changes, des hausses de taux importantes et rapides ».

L'administration actuelle " a répété qu'elle poursuivrait sa stratégie hétérodoxe ". Le président Erdogan poursuit depuis de nombreuses années sa politique " non conventionnelle ", selon laquelle " des taux plus élevés entraînent une forte inflation, même pendant les périodes de fortes tensions sur les marchés ". L'analyste souligne qu'il s'agit là d'un élément " structurel " de sa rhétorique et que " son point de vue n'a guère changé au fil des ans ".

Une nomination de l'ancien ministre des finances Mehmet Simsek au sein du nouveau cabinet " pourrait alimenter les espoirs de changement et entraîner des réactions positives sur les marchés ".

" À la marge, après les élections, la banque centrale peut conduire la livre turque à se déprécier un peu plus rapidement avec des interventions moins fortes ", affirme l'analyste, qui modère : " nous ne nous attendons pas à des changements significatifs ". " Nous n'anticipons pas de hausses de taux spécifiques et nous voyons le risque que les autorités reportent ultérieurement les changements nécessaires ".

Pour lui " le scénario le plus probable est que les changements seront déclenchés par des facteurs externes lorsque la pression du marché sera trop forte ", ce qui " pourrait se produire au cours du prochain trimestre " . " La situation s'est détériorée " : " pour la première fois, les réserves de change de la banque centrale (y compris les swaps) sont devenues légèrement négatives, avec une forte accélération de leur épuisement depuis le premier tour des élections ", tandis que les réserves de change hors swaps sont également très négatives, à des niveaux " historiquement bas " proches de - 60 milliards de dollars.

" En l'absence d'orientation politique, la pression sur le taux de change pourrait s'accentuer ", et " au-delà de l'été, au quatrième trimestre, les besoins de refinancement extérieurs de la Turquie augmenteront de manière significative ".