Élections allemandes: abrdn attend des investissements dans l'industrie

(AOF) - "Les marchés obligataires se concentreront sur deux questions : l’Allemagne peut-elle dépenser et Merz est-il un leader européen". Telle est la réflexion d’Alex Everett, gestionnaire d'investissement au sein de l'équipe taux nominaux chez abrdn, après l’annonce des résultats des élections allemandes. Le nouveau chancelier Merz "s’est engagé à agir rapidement pour remédier au manque de croissance de l’Allemagne" et "l’annonce d’investissements dans l’industrie allemande sera une priorité absolue", souligne le gérant.

Pour lui "cela pourrait être financé par une réduction des prestations pour les migrants, ce qui permettrait de renforcer les conservateurs fiscaux de la CDU/CSU et de reconnaître les bons résultats de l'AfD".

"Une augmentation des dépenses de défense via des instruments hors bilan semble envisageable, et un soutien budgétaire supplémentaire pourrait être apporté aux investissements conjoints de l'UE", indique Alex Everett. "La position pro-européenne et pro-business de Merz devrait être progressivement positive pour les perspectives de croissance", conclut-il.