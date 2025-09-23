Elanco progresse grâce à la mise à jour de l'étiquetage de son traitement pour les maladies de la peau chez les chiens

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
23 septembre - ** Les actions de la société de santé animale Elanco ELAN.N augmentent de 2,2 % à 19,45 $ avant l'ouverture du marché
** La FDA américaine a supprimé le "risque de maladie fatale induite par la vaccination" de l'étiquette de Zenrelia, son médicament contre les allergies cutanées chez les chiens, indique la société
** L'ensemble des données disponibles plaide en faveur du retrait de l'étiquetage du risque de maladie vaccinale fatale provoquée par des vaccins à virus vivants modifiés", a déclaré la société en citant la FDA
** Cependant, le médicament comporte toujours un avertissement - le plus sévère émis par la FDA - qui continue de conseiller l'arrêt de Zenrelia avant et après la vaccination pendant au moins 28 jours en raison du risque d'une réponse immunitaire inadéquate aux vaccins
** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont augmenté de 57,1 % depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer