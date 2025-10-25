Elanco obtient l'autorisation d'urgence de la FDA pour un médicament destiné aux chiens, alors que la menace d'un parasite mangeur de chair se profile à l'horizon

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Elanco Animal Health ELAN.N a déclaré vendredi avoir reçu une autorisation d'utilisation d'urgence de la Food and Drug Administration américaine pour son médicament contre les puces et les tiques afin de traiter les chiens infectés par un parasite mangeur de chair trouvé près de la frontière américano-mexicaine.

C'est la première fois que la FDA accorde une telle autorisation pour le traitement du ver du Nouveau Monde, un type de mouche dont les larves se nourrissent des tissus vivants des animaux. Ce parasite peut provoquer de graves blessures, voire la mort, s'il n'est pas traité rapidement.

"Lorsqu'il s'agit de nouvelles menaces pour la santé animale, nous devons être proactifs et non réactifs", a déclaré Marty Makary, commissaire de la FDA, dans un communiqué.

La FDA délivre des autorisations d'utilisation d'urgence pour permettre l'utilisation de traitements non approuvés en cas de menaces pour la santé publique, lorsqu'il n'existe pas d'autres solutions.

Cette mesure fait suite à la décision prise en août par le secrétaire américain à la santé et aux services sociaux, selon laquelle il existe un risque important d'urgence de santé publique liée au ver du Nouveau Monde, qui pourrait affecter la sécurité nationale ou la santé des citoyens américains à l'étranger.

Le parasite, Cochliomyia hominivorax, a été éradiqué des États-Unis il y a plusieurs décennies, mais a récemment été détecté dans des zones proches de la frontière sud. La décision de la FDA intervient avant que des cas ne soient confirmés aux États-Unis.

Elanco a déclaré qu'une étude publiée dans une revue scientifique montrait que son médicament Credelio, administré par voie orale, éliminait le parasite en 24 heures chez les chiens naturellement infectés. Toutefois, l'étude était de petite taille, puisqu'elle ne portait que sur 11 chiens au Brésil, et ne comportait pas de groupe de contrôle.

L'utilisation d'urgence du Credelio par la FDA est temporaire et n'est valable que tant que la menace du ver du Nouveau Monde subsiste.

Le médicament est déjà autorisé aux États-Unis pour tuer les puces et plusieurs types de tiques chez les chiens.

La société a averti que le Credelio, qui fait partie d'une classe de médicaments appelés isoxazolines, a été associé à des effets secondaires tels que des tremblements et des crises d'épilepsie chez certains chiens.