Elanco atteint un plus haut de près de trois ans après des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 16:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 février - ** Les actions d'Elanco Animal Health

ELAN.N augmentent de 7,1 % pour atteindre leur plus haut niveau depuis près de trois ans, soit 26,50 $

** La société affiche un bénéfice par action ajusté de 13 cents pour le quatrième trimestre, dépassant les estimations de Wall Street de 11 cents - LSEG

** Le chiffre d'affaires d'ELAN au 4ème trimestre de 1,14 milliard de dollars est supérieur aux estimations de 1,09 milliard de dollars

** La société prévoit un BPA ajusté pour 2026 de 1 à 1,06 $, en ligne avec les estimations de 1,03 $

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 124,6 % au cours des 12 derniers mois

Valeurs associées

ELANC ANIML HLTH
26,270 USD NYSE +6,14%
