Ekinops: titre en repli, un broker révise sa cible

(CercleFinance.com) - Ekinops cède plus de 4% à Paris après que Oddo BHF a indiqué réduire son objectif de cours de 6,3 à 5,5 euros sur le titre, tout en maintenant sa note de 'surperformance'.



'Ekinops a publié hier soir après Bourse un CA T4 de 29.8 ME, en baisse de 2% y-o-y identique à tcc, soit 7% en dessous de nos attentes', indique l'analyste qui ajoute que le CA annuel s'élève donc à 117.1 ME en baisse de 9% y-o-y.



'Bien que plusieurs signaux soient positifs (croissance de l'Accès et nécessité d'infrastructures dans le Transport), nous comprenons que la visibilité reste encore très réduite', indique le broker.



Dans ce contexte, Ekinops continue de donner un objectif de croissance en séquentiel. 'Nous ajustons donc notre croissance de CA 2025 à 5% (vs 8% préc.)', conclut Oddo BHF.







