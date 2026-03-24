Ekinops s'offre Chimere et accélère dans la cybersécurité
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 08:24
Le groupe entend ainsi renforcer son positionnement sur les solutions de sécurisation des accès, à destination des opérateurs et des entreprises.Chimere développe une solution universelle de ZTNA (Zero Trust Network Access), qui permet de connecter de manière sécurisée les terminaux aux ressources de l'entreprise. Cette technologie se présente comme une alternative aux VPN et aux pares-feux traditionnels, en phase avec l'essor du télétravail, de la mobilité et des accès tiers. Elle est proposée sous forme d'abonnement, en mode SaaS, hybride ou on-premises.
Cette opération s'inscrit dans la continuité de l'acquisition d'Olfeo en mai 2025 et dans le cadre du plan stratégique Bridge d'Ekinops, qui vise à accélérer son développement sur le marché du SASE (Secure Access Service Edge), un segment en forte croissance. Le rapprochement doit notamment permettre d'accélérer la mise sur le marché de l'offre SASE du groupe et de renforcer sa position en Europe comme à l'international.
Avec l'intégration de Chimere, Ekinops complète son portefeuille de solutions et se positionne parmi les rares acteurs capables de proposer une offre SASE dite " mono-vendeur ". Le groupe met également en avant une spécificité : une solution combinant SD-WAN, SSE et ZTNA universel, avec des possibilités de déploiement on-premises.
L'opération, qui porte sur 100% du capital de Chimere, devrait être finalisée d'ici au 31 mars 2026. Ekinops précise qu'elle ne devrait pas avoir d'impact significatif sur ses comptes en 2026.
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