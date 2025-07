EKINOPS : Résultats semestriels 2025 : 13,1% de marge d'EBITDA et 5,9% de marge opérationnelle courante

PARIS, le 28 juillet 2025 - 18h00 - EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI) , fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, publie ses comptes semestriels 2025 (au 30 juin 2025), arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 28 juillet 2025. Ces comptes semestriels ont fait l'objet d'un examen limité par les commissaires aux comptes.

En M€ - Normes IFRS S1 2024

(6 mois) S1 2025

(6 mois) 2024

(12 mois) Chiffre d'affaires 57,5 57,2 117,7 Marge brute 32,2 32,0 64,5 En % 56,1% 55,9% 54,8% Charges opérationnelles 29,3 28,6 58,1 EBITDA 1 8,2 7,5 18,0 En % 14,3% 13,1% 15,3% Résultat opérationnel courant (EBIT) 3,0 3,4 6,5 Résultat opérationnel 2,6 2,0 -5,0 Résultat net consolidé 1,5 -0,5 -7,0

1 L'EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) correspond au résultat opérationnel courant retraité (i) des dotations et reprises d'amortissements et provisions et (ii) des charges et produits liés aux paiements en actions.

57,2 M€ de chiffre d'affaires du 1 er semestre 2025

À l'issue du 1 er semestre de l'exercice 2025, le chiffre d'affaires consolidé d'Ekinops s'est établi à 57,2 M€, quasi-stable par rapport au 1 er semestre 2024 (-1%, variation identique à périmètre et taux de change constants).

La société Olfeo, éditeur français de logiciels de cybersécurité SSE (Secure Service Edge), acquise fin mai et consolidée depuis le 1 er juin 2025, a contribué au chiffre d'affaires du 1 er semestre 2025 à hauteur de 0,5 M€.

Portées par plusieurs projets majeurs de déploiements d'équipements en Europe, notamment en Allemagne, les ventes d'équipement de Transport optique ont enregistré un rebond de +10% au 1 er semestre 2025.

Les ventes de solutions d' Accès ont en revanche reculé de -7% sur le semestre, pénalisées par un repli de

-10% en France. Ce repli est presque entièrement lié au 1 er client d'Ekinops, qui avait enregistré une très forte croissance en 2024 (+21%). Dans l'ensemble, l'activité Accès, hors ce premier client, a enregistré une croissance à deux chiffres au 1 er semestre 2025.

Les ventes issues de l'activité Logiciels & Services ont affiché une croissance soutenue de +22% au 1 er semestre 2025, portées par les prestations de services et la consolidation de la société Olfeo depuis le 1 er juin. Au 30 juin 2025, cette activité représentait 20% du chiffre d'affaires global du Groupe, contre 17% un an plus tôt.

Sur le plan géographique, les ventes semestrielles se sont inscrites en recul de -6% en France, après une année 2024 de forte croissance (+18%), alors qu'à l'international l'activité a crû de +4%. La part de l'activité réalisée à l'international s'est établie à 59% à l'issue du semestre (vs. 56% un an plus tôt), dont 20% en Amérique du Nord (repli de -8% à dollar constant au 1 er semestre, mais croissance de +9% à dollar constant au 2 ème trimestre), 32% en Europe (progression de +15%) et 6% dans le Reste du monde (activité stable).

Progression de +14% du résultat opérationnel courant au 1 er semestre 2025

La marge brute semestrielle s'est établie à 32,0 M€ à mi-exercice, quasi-stable par rapport à la même période de l'an dernier, représentant un taux de marge brute de 55,9%, contre 53,6% au 2 nd semestre 2024 et 56,1% au 1 er semestre 2024.

L'EBITDA [1] semestriel s'est quant à lui établi à 7,5 M€ contre 8,2 M€ au 1 er semestre 2024, avec des charges opérationnelles en baisse de -2% reflétant les efforts continus d'optimisation des coûts par Ekinops (variations de -15% de frais généraux, de -6% des coûts de R&D et de +8% de frais commerciaux et marketing).

La marge d'EBITDA s'est ainsi établie à 13,1% à l'issue du semestre, contre 14,3% un an plus tôt.

Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements et provisions (4,7 M€, dont 0,7 M€ d'amortissements liés aux technologies post allocation des prix d'acquisition), et des produits non encaissables liés aux paiements en actions (0,6 M€), le résultat opérationnel courant s'est établi à 3,4 M€ au 1 er semestre 2025, en hausse de +14% par rapport au 1 er semestre 2024 (3,0 M€).

La marge opérationnelle courante représente ainsi 5,9% du chiffre d'affaires semestriel, contre 5,1% un an plus tôt.

Marge d'EBIT ajusté de 7,0% au 1 er semestre 2025

Hors amortissements liés aux actifs intangibles identifiés post allocation des prix d'acquisition, la marge opérationnelle courante ajustée (EBIT ajusté [2] ) ressort à 7,0%, stable par rapport au 1 er semestre 2024.

Après comptabilisation des charges opérationnelles (1,4 M€), composées principalement des frais liés à la croissance externe et à la mise en place du nouveau logiciel ERP, le résultat opérationnel s'est établi à 2,0 M€, contre 2,6 M€ un an plus tôt.

Après prise en compte du résultat financier de -2,3 M€, qui intègre une charge financière exceptionnelle de 2,0 M€ liée à la déconsolidation de filiale Ekinops Brasil (solde des réserves de conversion historique), et de la charge d'impôts de -0,2 M€, le résultat net semestriel ressort à -0,5 M€, contre 1,5 M€ au 1 er semestre 2024.

+1,0 M€ de cash-flow opérationnel au 1 er semestre 2025

À l'issue du 1 er semestre 2025, et en dépit de la quasi-stabilité de son activité, Ekinops a dégagé un cash-flow opérationnel positif de +1,0 M€. La variation du besoin en fonds de roulement (BFR) est de +5,1 M€ sur la période, reflétant le retour à la normal de la gestion des stocks, qui explique aussi une baisse importante des dettes fournisseurs, et une légère hausse des créances clients.

Les flux d'investissement (immobilisations et R&D) ont consommé -15,4 M€, incluant -0,6 M€ de CAPEX (investissements matériels), -2,1 M€ au titre de la R&D capitalisée et -12,6 M€ relatifs à l'acquisition de la société Olfeo.

Les flux de financement se sont établis à +5,1 M€, dont +10,0 M€ relatifs au tirage sur la ligne du crédit syndiqué pour la croissance externe et -4,5 M€ de remboursements des emprunts bancaires et dettes d'affacturage.

À l'issue du 1 er semestre 2025, la variation de trésorerie s'est ainsi établie à -9,6 M€.

Trésorerie nette [3] de 11,0 M€ au 30 juin 2025

ACTIF - En M€

Normes IFRS 31/12

2024 30/06

2025 PASSIF - En M€

Normes IFRS 31/12

2024 30/06

2025 Actifs non courants 82,0 100,8 Capitaux propres 112,1 112,8 dont Goodwill 28,4 46,4 Emprunts financiers 16,9 25,7 dont Immo. Incorporelles 13,4 16,0 dont emprunts bancaires 15,0 25,2 dont Droits d'utilisation 11,6 11,0 dont dette factoring 1,9 0,5 Actifs courants 57,0 61,8 Dette préfinancement CIR 2,3 2,3 dont Stocks 22,8 19,8 Dettes fournisseurs 17,8 13,0 dont Comptes clients 23,7 25,0 Dettes locatives 12,2 11,5 Disponibilités 46,4 36,7 Autres passifs 24,1 34,0 dont Produits constatés d'avance 2,9 11,8 TOTAL 185,4 199,3 TOTAL 185,4 199,3

Au cours du 1 er semestre 2025, l'augmentation du Goodwill (écart d'acquisition) s'explique principalement par l'intégration de la société Olfeo dans les comptes d'Ekinops, ceci avant la ventilation de cet écart (PPA - Purchase Price Allocation - allocation du prix d'acquisition) qui doit avoir lieu au plus tard dans les douze mois après l'acquisition.

La trésorerie disponible s'élevait à 36,7 M€ à fin juin 2025, pour des emprunts financiers [4] de 25,7 M€, principalement constitués d'emprunts bancaires.

Au 30 juin 2025, Ekinops bénéficiait d'une situation financière solide, avec une trésorerie nette [5] de 11,0 M€ post acquisition d'Olfeo, pour des capitaux propres de 112,8 M€.

Perspectives 2025

Malgré un environnement économique et géopolitique pénalisant, Ekinops continue d'anticiper une reprise progressive du marché des télécommunications au cours des prochains trimestres sous l'effet de nouvelles applications (IA et Cloud).

Le démarrage du 3 ème trimestre 2025 ne marque pas d'inflexion par rapport à la tendance des derniers mois qui, hors impact du 1 er client sur les ventes des équipements d'Accès, témoigne d'une activité en croissance et montre une meilleure dynamique en Transport optique. Pour l'Accès, l'activité devrait rester difficile au cours des prochains mois, impactée par une baisse temporaire de la demande de la part du principal client.

Dans ce contexte et à mi-exercice, Ekinops annonce viser un chiffre d'affaires annuel consolidé compris entre 110 M€ et 120 M€ (117,7 M€ réalisés en 2024) et entend accentuer ses efforts de contrôle des coûts

(-7% sur les charges opérationnelles en 2024 et -2% enregistrés au 1 er semestre 2025).

Avancées du plan Bridge

Initié depuis fin 2024, le plan stratégique Bridge , qui vise à accélérer le leadership d'Ekinops sur les segments les plus dynamiques de ses marchés – cybersécurité (SASE [6] ) dans l'Accès et interconnexion des datacenters (DCI) dans le Transport optique – s'est poursuivi et notamment le développement de nouveaux produits dédiés à ces segments.

L'acquisition d'Olfeo va permettre de fournir rapidement aux opérateurs des solutions souveraines de cybersécurité des réseaux. Associant la technologie SD-WAN d'Ekinops et les solutions SSE [7] d'Olfeo, Ekinops sera ainsi un acteur européen en mesure de proposer, dès 2026, une solution de sécurité tout-en-un SASE pour la cybersécurité des réseaux.

Pour le segment DCI, Ekinops va être en mesure de proposer, dès le 4 ème trimestre 2025, une première solution dédiée à l'interconnexion des Data Centers , et à terme une gamme complète de solutions optiques DCI, autour de nouveaux châssis, de nouveaux logiciels de management, dont OneOS6, et de tous les modules associés, avec de nombreuses innovations conférant un avantage compétitif.

À travers Bridge , Ekinops réaffirme son ambition de renouer avec une croissance « double-digit » (à deux chiffres), avec, à l'horizon 2028, plus de 30% du chiffre d'affaires annuel issu de l'activité Logiciels & Services, dont plus de 50% en ARR ( Annual Recurring Revenue - Revenu Annuel Récurrent). En termes de rentabilité, le Groupe ambitionne d'atteindre une marge d'EBITDA voisine de 20%.

Agenda financier

Date Publication Mardi 14 octobre 2025 Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2025 Mercredi 14 janvier 2026 Chiffre d'affaires annuel 2025 Mardi 10 mars 2026 Résultats annuels 2025

Toutes les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris.



Contact EKINOPS

Didier Brédy

Président-Directeur général

contact@ekinops.com

Contact INVESTISSEURS

Mathieu Omnes

Relation investisseurs

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr

Contact PRESSE

Amaury Dugast

Relation presse

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr

À propos d'Ekinops

Ekinops est un fournisseur de solutions de connectivité réseau ouvertes, fiables et innovantes destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, conçues avec des logiciels à forte valeur ajoutée, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.

Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires :

• Ekinops 360, pour les besoins de réseaux de transport optique métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de la technologie WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée ;

• OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour le routage de la voix et des données ;

• Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la solution évolutive SD-WAN Xpress, les solutions de Edge-to-Cloud Nuvla.io et le SSE apporté par Olfeo.

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN ( Software Defined Networking ) et NFV ( Network Functions Virtualization ), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation mondiale et est coté sur Euronext à Paris.

Libellé : Ekinops

Code ISIN : FR0011466069

Code mnémonique : EKI

Nombre d'actions composant le capital social : 27 034 997

Plus d'informations sur www.ekinops.com

Annexes - Indicateurs alternatifs de performance

EBITDA

Ekinops a fait le choix de communiquer sur cet agrégat compte tenu de son caractère significatif quant à l'analyse de sa performance financière, mais également au regard des conditions d'acquisition définitives des actions gratuites et stock-options attribuées aux salariés du groupe.

Ainsi, le groupe définit son EBITDA comme le résultat opérationnel courant retraité (i) des dotations et reprises d'amortissements et provisions, et (ii) des charges et produits liés aux paiements en actions.

En M€ - Normes IFRS S1 2024 S1 2025 Résultat opérationnel courant (EBIT) 3,0 3,4 Amortissements des technologies développées et relations clients 1,1 0,7 Résultat opérationnel courant ajusté (EBIT ajusté) 4,1 4,1 Amortissements et provisions 3,6 4,0 Paiements en actions 0,6 -0,6 EBITDA 8,2 7,5

[6] Secure Access Service Edge

[7] Security Service Edge