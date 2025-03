EKINOPS : Résultats annuels 2024 : 15,3% de marge d'EBITDA et forte génération de cash-flow opérationnel - Plan stratégique Bridge : accélérer le leadership d'Ekinops sur les segments de marché les plus dynamiques

PARIS, le 5 mars 2025 – 18h00 - EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 - EKI) , fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, publie ses comptes annuels 2024 (clos au 31 décembre 2024), arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 4 mars 2025. Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées et

le rapport de certification sera émis prochainement par les commissaires aux comptes.

En M€ - Normes IFRS 2023 2024 Variation

(2024

vs. 2023) Chiffre d'affaires 129,1 117,7 -9% Marge brute 67,3 64,5 -4% En % 52,1% 54,8% Charges opérationnelles 62,3 58,1 -7% EBITDA 1 18,6 18,0 -3% En % 14,4% 15,3% Résultat opérationnel courant (EBIT) 5,1 6,5 +28% Autres produits et charges opérationnels - 1,4 - 11,4 Résultat opérationnel 3,6 -5,0 Résultat net consolidé 3,6 -7,0

1 L'EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) correspond au résultat opérationnel courant retraité (i) des dotations et reprises d'amortissements et provisions et (ii) des charges et produits liés aux paiements en actions (voir annexes).

117,7 M€ de chiffre d'affaires en 2024

À l'issue de l'exercice 2024, le chiffre d'affaires consolidé d'Ekinops s'est établi à 117,7 M€, en repli de -9% par rapport à l'exercice précédent (variation identique à taux de change constants).

L'exercice 2024 a été marqué par une croissance dynamique de +11% des solutions d' Accès , portée par le net rebond de l'activité en France et dans plusieurs pays européens avec une reconstitution progressive de leurs stocks d'équipements par les opérateurs.

Pénalisée par une base de comparaison élevée et par la réticence des opérateurs à engager leurs plans d'investissement dans un environnement de marché dégradé, la ligne d'activité Transport optique s'est inscrite en baisse annuelle de -30%. Il convient toutefois de souligner que l'activité en fin d'année a été un peu plus soutenue, avec une progression de +20% au 2 nd semestre 2024 par rapport au 1 er semestre de l'exercice.

La contribution des Logiciels & Services a atteint 18% du chiffre d'affaires du Groupe, contre 17% un an plus tôt, avec une part croissante des solutions SD-WAN.

Sur le plan géographique, les ventes en France ont crû de +18%, tandis qu'à l'international l'activité a reculé de -21%. Au total, la part de l'activité réalisée à l'international s'est élevée à 59% en 2024 (vs. 68% en 2023), dont 20% en Amérique du Nord, 37% en EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) et 2% en Asie-Pacifique.

Taux de marge brute de 54,8% en 2024

La marge brute s'est établie à 64,5 M€ à l'issue de l'exercice 2024, contre 67,3 M€ un an plus tôt.

Le taux de marge brute s'est ainsi élevé à 54,8% en 2024, à comparer à 52,1% en 2023, reflétant l'évolution favorable du mix activités (progression de la ligne d'activité Accès et poids croissant des ventes de logiciels et de services), et une bonne maîtrise des coûts de fabrication des solutions Ekinops.

Marge d'EBITDA de 15,3% en 2024

L'EBITDA [1] s'est établi à 18,0 M€ en 2024, contre 18,6 M€ un an plus tôt.

Les charges opérationnelles ont connu une baisse de -7% sur l'exercice grâce à une gestion précautionneuse des coûts, à une diminution des charges « non-cash » relatives à l'extinction de l'actif intangible, ainsi qu'à la restructuration des équipes R&D (-10% des coûts de R&D, -6% de frais généraux et administratifs et -3% des frais de commerciaux et marketing). Au 31 décembre 2024, Ekinops comptait 520 collaborateurs, contre 551 un an plus tôt.

La marge d'EBITDA est ainsi ressortie en hausse à 15,3% en 2024 contre 14,4% l'exercice précédent.

Marge d'EBIT de 5,5 %

Après comptabilisation des dotations nettes aux amortissements et provisions (10,8 M€ dont 2,0 M€ d'amortissements liés aux technologies post allocation des prix d'acquisition) et des charges non décaissables relatives aux paiements en actions (0,7 M€), le résultat opérationnel courant s'est élevé

à 6,5 M€, en progression soutenue de +28% par rapport à l'an dernier.

La marge opérationnelle courante représente ainsi 5,5% du chiffre d'affaires à fin 2024, en progression par rapport à l'année précédentes (3,9%).

Le montant des autres charges opérationnelles s'est élevé à 11,4 M€, dont 10,4 M€ liés à la fermeture d'Ekinops Brasil [2] , contre 1,4 M€ un an plus tôt. Le résultat opérationnel ressort à -5,0 M€ à l'issue de l'exercice, contre 3,6 M€ un an plus tôt.

Après prise en compte du résultat financier de -1,3 M€, composé principalement de charges d'intérêts liées aux emprunts financiers et de gains de change à la suite de couverture de taux, et la comptabilisation d'une charge d'impôt de -0,7 M€, le résultat net s'établit à -7,0 M€ en 2024, contre 3,6 M€ en 2023.

Forte génération de cash-flow opérationnel à +20,8 M€ et doublement du free cash-flow en 2024

En dépit des défis conjoncturels impactant son activité, Ekinops a démontré une nouvelle fois son efficacité opérationnelle en 2024, illustrée par sa capacité croissante à générer de la trésorerie à travers son activité.

À l'issue de l'exercice 2024, Ekinops a ainsi dégagé un cash-flow opérationnel élevé de 20,8 M€, contre 13,5 M€ l'exercice précédent. La variation du besoin en fonds de roulement (BFR) a été positive de +7,6 M€ (contre -3,3 M€ en 2023), sous l'effet d'une gestion efficace des créances clients et des stocks.

Les flux d'investissement (immobilisations et R&D) ont consommé 10,0 M€ (vs. 8,2 M€ un an plus tôt), incluant 2,8 M€ d'investissements en matériel et 7,0 M€ au titre de la R&D capitalisée et l'acquisition de la suite logicielle 5View. Le free cash-flow [3] a ainsi doublé en 2024, atteignant 10,9 M€, contre 5,5 M€ en 2023.

Les flux de financement (-11,6 M€) traduisent le fort désendettement financier du groupe en 2024, avec

-6,4 M€ de remboursements nets d'emprunts bancaires (y compris le préfinancement du CIR).

Au 31 décembre 2024, la variation de trésorerie s'est établie à -0,8 M€ en 2024 (vs. +7,8 M€ en 2023).

Trésorerie nette en amélioration à 29,5 M€ à fin 2024, désendettement financier accéléré

ACTIF – En M€

Normes IFRS 31/12

2023 31/12

2024 PASSIF – En M€

Normes IFRS 31/12

2023 31/12

2024 Actifs non courants 78,8 82,0 Capitaux propres 119,4 112,1 dont Goodwill 28,5 28,4 Emprunts financiers 21,4 16,9 dont Immo. Incorporelles 17,1 13,4 dont emprunts bancaires 18.6 15.0 dont Droits d'utilisation 6,7 11,6 dont dette factoring 2,8 1,9 Actifs courants 66,6 57,0 Dette préfinancement CIR 5,1 2,3 dont Stocks 25,9 22,8 Dettes fournisseurs 18,2 17,8 dont Comptes clients 30,0 23,7 Dettes locatives 7,0 12,2 Disponibilités 47,2 46,4 Autres passifs 21,5 24,1 TOTAL 192,6 185,4 TOTAL 192,6 185,4

En 2024, Ekinops a signé le contrat de bail de son nouveau siège social à Lannion et a reconduit son contrat de bail commercial pour sa filiale belge, engendrant une hausse des droits d'utilisation et des dettes locatives, respectivement de +4,9 M€ et +5,2 M€.

La trésorerie disponible s'élevait à 46,4 M€ à fin décembre 2024 (vs. 47,2 M€ un an plus tôt), pour des emprunts financiers [4] ramenés à 16,9 M€ (vs. 21,4 M€ un an plus tôt) sous l'effet du désendettement financier du Groupe.

La trésorerie nette [5] était en amélioration à fin 2024 à 29,5 M€ (vs. 25,8 M€ en 2023), pour des capitaux propres de 112,1 M€.

Des actions renforcées en matière de durabilité en 2024 et mise en place d'une trajectoire carbone à horizon 2030

En 2024, Ekinops a consolidé son engagement en matière de durabilité, alors que les travaux en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) ont été fortement liés à l'évolution du contexte réglementaire et la mise en place de la CSRD ( Corporate Sustainability Reporting Directive ).

Le Groupe a ainsi actualisé son analyse des risques et enjeux matériels afin de se conformer aux nouvelles exigences CSRD à travers une approche de double matérialité (matérialité d'impact et matérialité financière). Cette analyse a permis d'identifier une liste des IRO (Incidences, Risques et Opportunités) importants, en tenant compte des attentes croissantes des parties prenantes internes et externes : consommation énergétique des produits Ekinops, émissions de gaz à effet de serre (GES), qualité de vie au travail et diversité des effectifs.

Concernant les émissions de GES, le bilan 2024 a révélé une réduction de près de -15%, consécutivement à la baisse de -44% observée l'année précédente. Ekinops prévoit de passer à une électricité 100% renouvelable pour ses sites au sein de l'Union européenne d'ici 2026, et vise une réduction de -33% de ses émissions de CO 2 eq (émissions d'équivalent CO 2 ) d'ici 2030 (par rapport à l'année de référence 2023), et de -53% d'ici 2050, conformément aux objectifs des Accords de Paris et selon une méthodologie établie par la SBTi (Science Based Target Initiative) .

Ekinops a également mis à jour son système d'évaluation RSE pour ses 60 principaux fournisseurs, représentant plus de 95% de ses achats afin de les évaluer selon différents critères (Environnement, Social et droits humains, Éthique des affaires, Achats responsables) et s'assurer de leur alignement sur un niveau minimum de performance RSE.

Enfin, le Groupe a inauguré en 2024 son nouveau siège social à Lannion qui, au-delà d'être un véritable vaisseau amiral moderne et propice à l'innovation, apporte une réponse aux préoccupations environnementales, avec des bâtiments dotés d'une meilleure efficacité énergétique.

Bridge : un plan stratégique pour accélérer le leadership d'Ekinops sur les segments les plus dynamiques de ses marchés

Ekinops dévoile ce jour son nouveau plan stratégique Bridge [6] , initié fin 2024 :

L'objectif de Bridge est de positionner Ekinops en leader visible sur des segments de marché en forte croissance pour ses deux lignes de produits, Accès et Transport optique.

est de positionner Ekinops en leader visible sur des segments de marché en forte croissance pour ses deux lignes de produits, Accès et Transport optique. Bridge vise également à positionner Ekinops comme un fournisseur de solutions de communication intégrées, comprenant les équipements, les logiciels et les services associés, éligible aux projets les plus stratégiques chez les opérateurs télécom et les entreprises.

vise également à positionner Ekinops comme un fournisseur de solutions de communication intégrées, comprenant les équipements, les logiciels et les services associés, éligible aux projets les plus stratégiques chez les opérateurs télécom et les entreprises. Avec Bridge , Ekinops a pour ambition d'être perçu comme l'un des acteurs offrant des solutions de bout-en-bout pour le marché international des télécommunications.

À travers Bridge , Ekinops vise de renouer rapidement avec une croissance « double-digit » (à deux chiffres), avec, à l'horizon 2028, plus de 30% du chiffre d'affaires annuel issu de l'activité Logiciels & Services, dont plus de 50% en ARR ( Annual Recurring Revenue - Revenu Annuel Récurrent).

Ce rythme de croissance plus soutenu au cours des prochaines années combinera développement organique et acquisitions, en s'appuyant sur la force de frappe financière d'Ekinops. Sa R&D innovante,

sa présence établie sur ses principaux marchés et la confiance de ses clients sont également des arguments de poids.

En termes de rentabilité, le Groupe ambitionne d'atteindre une marge d'EBITDA voisine de 20%.

Bridge comporte également un volet RSE, permettant d'inscrire dans la durée les actions d'Ekinops concernant son impact sur la société et l'environnement.

Pour plus de détails sur le nouveau plan stratégique Bridge , lire le communiqué de presse dédié sur le site d'Ekinops ( Ekinops.com ), rubrique Communiqués de presse .

Perspectives

Avec le plan Bridge , Ekinops privilégie la croissance en misant sur une reprise du marché des télécommunications, anticipée par tous en 2025, et en se concentrant sur les produits qui seront fortement sollicités en 2026 et 2027. Ainsi, Ekinops vise de renouer progressivement avec la croissance de son activité, notamment en Amérique du Nord, dans un contexte de marché qui demeure aujourd'hui complexe et exigeant.

Le développement de nouveaux produits à forte valeur ajoutée placera Ekinops au cœur de segments de marché en explosion. Les évolutions combinées des solutions Accès et Transport optique permettront ainsi au Groupe d'augmenter significativement son marché adressable dès 2026.

L'exercice 2025 constituera la 1 ère année d'implémentation du plan Bridge . Ekinops renforce son équipe de management et annonce la nomination de Harald Bock au poste de Chief Product Officer (Directeur Produit) depuis le 1 er février 2025. Harald Bock possède une vaste expérience en matière d'innovation, de développement de produits et de stratégie dans le secteur des télécommunications au sein d'entreprises telles Infinera , Coriant , Nokia Siemens Networks ou Ericsson . Sous sa direction, les nouveaux produits DCI et de cybersécurité sortiront fin 2025 - début 2026, et contribueront à dynamiser le chiffre d'affaires dès 2026.

Les clients de ces nouveaux produits issus de Bridge , et les décideurs au sein de ces clients, seront les mêmes que ceux qui achètent aujourd'hui les produits et services vendus par Ekinops. De nombreuses synergies commerciales se matérialiseront grâce à ces nouveaux produits pour les opérateurs, via l' upsell auprès de leurs clients. Les opérateurs pourront ainsi être positionnés sur les segments adjacents en très forte croissance que sont le DCI et la cybersécurité.

Dans le cadre du plan Bridge , le département R&D a été repensé et les ressources sont focalisées sur les nouvelles initiatives stratégiques. Les investissements pour le développement des nouvelles solutions DCI et SASE projetées dans le cadre de Bridge sont lancés, sans entraîner pour autant d'augmentation significative des dépenses R&D.

Agenda financier

Date Publication Jeudi 10 avril 2025 Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2025 Jeudi 22 mai 2025 Assemblée générale Jeudi 10 juillet 2025 Chiffre d'affaires du 2 ème trimestre 2025 Lundi 28 juillet 2025 Résultats semestriels 2025 Mardi 14 octobre 2025 Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2025 Mercredi 14 janvier 2026 Chiffre d'affaires annuel 2025 Mardi 10 mars 2026 Résultats annuels 2025

Toutes les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris.



Contact EKINOPS

Didier Brédy

Président-Directeur général

contact@ekinops.com

Contact INVESTISSEURS

Mathieu Omnes

Relation investisseurs

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr

Contact PRESSE

Amaury Dugast

Relation presse

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr

A propos d'Ekinops

Ekinops est un fournisseur de solutions de connectivité réseau ouvertes, fiables et innovantes destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, conçues avec des logiciels à forte valeur ajoutée, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.

Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires :

• Ekinops 360, pour les besoins de réseaux de transport optique métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de la technologie WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée ;

• OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour le routage de la voix et des données ;

• Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la solution évolutive SD-WAN Xpress et les solutions de Edge-to-Cloud de SixSq.

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN ( Software Defined Networking ) et NFV ( Network Functions Virtualization ), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation mondiale et est coté sur Euronext à Paris.

Libellé : Ekinops

Code ISIN : FR0011466069

Code mnémonique : EKI

Nombre d'actions composant le capital social : 26 994 049

Plus d'informations sur www.ekinops.com

Annexes - Indicateurs alternatifs de performance

EBITDA

Ekinops a fait le choix de communiquer sur cet agrégat compte tenu de son caractère significatif quant à l'analyse de sa performance financière, mais également au regard des conditions d'acquisition définitives des actions gratuites et stock-options attribuées aux salariés du groupe.

Ainsi, le groupe définit son EBITDA comme le résultat opérationnel courant retraité (i) des dotations et reprises d'amortissements et provisions, et (ii) des charges et produits liés aux paiements en actions.

En M€ - Normes IFRS 2023 2024 Résultat opérationnel courant 5,1 6,5 Amortissements et provisions 6,8 8,8 Amortissements des technologies développées et relations clients 5,3 2,0 Paiements en actions 1,4 0,7 EBITDA 18,6 18,0

[1] L'EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) correspond au résultat opérationnel courant retraité (i) des dotations et reprises d'amortissements et provisions et (ii) des charges et produits liés aux paiements en actions.

[2] Lire le communiqué de presse du 12 novembre 2024 relatif à la fermeture d'Ekinops Brasil

[3] Free cash-flow = flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles – acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles cash-flow d'exploitation (CAPEX)

[4] hors dette bancaire relative au préfinancement du CIR et les dettes locatives IFRS 16

[5] Trésorerie nette = trésorerie disponible – dette financière (hors dette bancaire relative au préfinancement du CIR et les dettes locatives IFRS 16)

[6] "Pont" en français