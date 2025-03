EKINOPS : Plan stratégique Bridge : accélérer le leadership d'Ekinops sur les segments de marché les plus dynamiques

PARIS, le 5 mars 2025 – 18h00 - EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 - EKI) , fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, dévoile ce jour son nouveau plan stratégique Bridge [1] , initié fin 2024.

L'objectif de Bridge est de positionner Ekinops en leader visible sur des segments de marché en forte croissance pour ses deux lignes de produits, Accès et Transport optique.

est de positionner Ekinops en leader visible sur des segments de marché en forte croissance pour ses deux lignes de produits, Accès et Transport optique. Bridge vise également à positionner Ekinops comme un fournisseur de solutions de communication intégrées, comprenant les équipements, les logiciels et les services associés, éligible aux projets les plus stratégiques chez les opérateurs télécom et les entreprises.

vise également à positionner Ekinops comme un fournisseur de solutions de communication intégrées, comprenant les équipements, les logiciels et les services associés, éligible aux projets les plus stratégiques chez les opérateurs télécom et les entreprises. Avec Bridge , Ekinops a pour ambition d'être perçu comme l'un des acteurs offrant des solutions de bout-en-bout pour le marché international des télécommunications.

Bridge : enrichissement des deux lignes de produits d'Ekinops avec de nouvelles solutions innovantes

En matière de Transport optique , Ekinops va capitaliser sur son expertise et son succès dans le segment « Metro Optical Transport » avec ses produits « WDM » ( Wavelength Division Multiplexing - Multiplexeurs en longueur d'onde). Bridge permettra à Ekinops d'être beaucoup plus présent sur le marché « Longhaul », déjà adressé, mais surtout, grâce à de nouvelles technologies très innovantes, de devenir un acteur majeur du marché « DCI » ( Data Center Inter Connect - interconnexion des datacenters), en forte croissance.

Ce marché DCI est en pleine croissance avec la multiplication des projets de développement de nouveaux datacenters , aussi bien pour les besoins de l'intelligence artificielle (IA) que pour des raisons de souveraineté ou de distribution de charges de data (données) internationales. Dans cette perspective, Bridge offrira une nouvelle gamme de solutions optiques, autour de nouveaux châssis, de nouveaux logiciels de management, dont OneOS6, et de tous les modules associés, avec de nombreuses innovations conférant un avantage compétitif.

La croissance du marché DCI est annoncée avec un taux de croissance annuelle compris entre +13%

et +20% pour les prochaines années [2] .

Pour l'Accès , Ekinops dispose d'une solide base installée avec plus de quatre millions de routeurs déployés dans le monde et la confiance des opérateurs télécoms, dont de nombreux Tier 1. Ce succès a été obtenu grâce à son approche unique « One Box, One OS », permettant d'offrir le service de connectivité le plus riche du marché autour d'un seul routeur.

Bridge permettra d'aller encore plus loin avec l'ambition d'aborder le marché de la cybersécurité des réseaux, aussi connu sur le nom de SASE ( Secure Access Service Edge – Services d'Accès sécurisés Edge). L'enjeu pour Ekinops consiste à être l'un des premiers acteurs au monde à offrir, dans un seul système et une solide offre Cloud, tous les services de connectivité et de sécurisation des communications pour les entreprises.

Pour cela, Ekinops va enrichir son Firewall intégré à OneOS6, avec des fonctions supplémentaires, mais aussi développer une solution de sécurisation du trafic Web des entreprises et de leurs utilisateurs nomades, en mode SaaS ( Software as a Service - Logiciel en tant que service) depuis le cloud , également appelée SSE ( Secure Service Edge – Services sécurisés Edge). Avec ces technologies, combinées avec sa solution SD-WAN éprouvée et adoptée par de nombreux clients majeurs, Ekinops sera ainsi doté d'une ligne de produits lui permettant d'adresser le segment de marché du SASE, annoncé avec un taux de croissance annuelle entre +13%

et +28% pour les prochaines années [3] .

Le développement de ces nouveaux produits à forte valeur ajoutée placera Ekinops au cœur de segments de marché en explosion. Les évolutions combinées des solutions Accès et Transport optique permettront ainsi au Groupe d'augmenter significativement son marché adressable dès 2026.

Bridge : un plan tourné vers la croissance, avec les marchés du DCI et de la cybersécurité

Avec le plan Bridge , Ekinops privilégie la croissance en misant sur une reprise du marché des télécommunications, anticipée par tous en 2025, et en se concentrant sur les produits qui seront fortement sollicités en 2026 et 2027. Ainsi, Ekinops vise de renouer progressivement avec la croissance de son activité, notamment aux Etats-Unis, dans un contexte de marché qui demeure aujourd'hui complexe et exigeant.

L'exercice 2025 constituera la 1 ère année d'implémentation du plan Bridge . Ekinops renforce son équipe de management et annonce la nomination de Harald Bock au poste de Chief Product Officer (Directeur Produit) depuis le 1 er février 2025. Harald Bock possède une vaste expérience en matière d'innovation, de développement de produits et de stratégie dans le secteur des télécommunications au sein d'entreprises telles Infinera , Coriant , Nokia Siemens Networks ou Ericsson . Sous sa direction, les nouveaux produits DCI et de cybersécurité sortiront fin 2025 - début 2026, et contribueront à dynamiser le chiffre d'affaires dès 2026.

Les clients de ces nouveaux produits issus de Bridge , et les décideurs au sein de ces clients, seront les mêmes que ceux qui achètent aujourd'hui les produits et services vendus par Ekinops. De nombreuses synergies commerciales se matérialiseront grâce à ces nouveaux produits pour les opérateurs, via l' upsell auprès de leurs clients. Les opérateurs pourront ainsi être positionnés sur les segments adjacents en très forte croissance que sont le DCI et la cybersécurité.

Dans le cadre du plan Bridge , le département R&D a été repensé et les ressources sont focalisées sur les nouvelles initiatives stratégiques. Les investissements pour le développement des nouvelles solutions DCI et SASE projetées dans le cadre de Bridge sont lancés, sans entraîner pour autant d'augmentation significative des dépenses R&D.

Ambitions financières : renouer avec une croissance « double-digit » et atteindre une marge d'EBITDA voisine de 20%

À travers Bridge , Ekinops vise de renouer rapidement avec une croissance « double-digit » (à deux chiffres), avec, à l'horizon 2028, plus de 30% du chiffre d'affaires annuel issu de l'activité Logiciels & Services, dont plus de 50% en ARR ( Annual Recurring Revenue - Revenu Annuel Récurrent).

Ce rythme de croissance plus soutenu au cours des prochaines années combinera développement organique et acquisitions, en s'appuyant sur la force de frappe financière d'Ekinops. Sa R&D innovante,

sa présence établie sur ses principaux marchés et la confiance de ses clients sont également des arguments de poids.

En termes de rentabilité, le Groupe ambitionne d'atteindre une marge d'EBITDA voisine de 20%.

Bridge comporte également un volet RSE, permettant d'inscrire dans la durée les actions d'Ekinops concernant son impact sur la société et l'environnement.



A propos d'Ekinops

Ekinops est un fournisseur de solutions de connectivité réseau ouvertes, fiables et innovantes destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, conçues avec des logiciels à forte valeur ajoutée, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.

Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires :

• Ekinops 360, pour les besoins de réseaux de transport optique métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de deux technologies: WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée;

• OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour le routage de la voix et des données;

• Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la solution évolutive SD-WAN Xpress et les solutions de Edge-to-Cloud de SixSq.

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN ( Software Defined Networking ) et NFV ( Network Functions Virtualization ), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation mondiale et est coté sur Euronext à Paris.

Libellé : Ekinops

Code ISIN : FR0011466069

Code mnémonique : EKI

Nombre d'actions composant le capital social : 26 994 049

Plus d'informations sur www.ekinops.com

[1] "Pont" en français

[2] source : Omdia, Cignal AI & Dell'Oro Group

[3] source : Omdia, Cignal AI & Dell'Oro Group