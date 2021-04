EKINOPS : Organisation de l'assemblée générale mixte du 27 mai 2021

PARIS, le 28 avril 2021 - Les actionnaires de la société EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 - EKI), fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, sont informés que l'assemblée générale mixte se tiendra à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister, le

jeudi 27 mai 2021 à 10 heures.

Dans le contexte de la crise sanitaire liée à la Covid-19 et conformément aux dispositions adoptées par le Gouvernement pour freiner sa propagation, le Conseil d'administration a décidé de réunir l'assemblée générale mixte du 27 mai 2021 à huis clos, sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d'y participer ne soient présents physiquement.

Dans ce contexte, aucune carte d'admission ne sera délivrée pour cette assemblée générale, et les actionnaires sont invités à exprimer leur vote à distance et avant la tenue de l'assemblée générale, en votant par correspondance ou en donnant pouvoir au Président. D'une manière générale, compte-tenu du contexte exceptionnel de crise sanitaire, il est recommandé d'utiliser l'envoi électronique ou de privilégier les demandes par voie électronique à l'adresse :

investisseur@ekinops.com

L'assemblée générale sera retransmise en intégralité. Pour y accéder, les actionnaires devront compléter le formulaire d'inscription en ligne, accessible sur le site suivant :

https://attendee.gotowebinar.com/register/1681915654408803344

Les actionnaires recevront un courrier électronique de confirmation auquel ils devront impérativement répondre en joignant l'attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité dans les conditions prévues à l'article R. 225-85 du Code de Commerce. Seuls les actionnaires ayant transmis par courrier électronique leur attestation de participation pourront assister à la retransmission vidéo à partir du lien individuel qui leur sera alors communiqué.

La vidéo de l'assemblée générale sera également disponible en différé sur le site Internet d'Ekinops, Ekinops.com, conformément au délai prévu par la réglementation.

Il ne sera pas possible de poser des questions ni de proposer des résolutions nouvelles en séance.

Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'assemblée générale sur le site Internet de la société (www.ekinops.com/fr/actionnaires/assemblees-generales) qui pourrait être mise à jour pour préciser, le cas échéant, les modalités définitives de participation à cette assemblée générale en fonction des impératifs sanitaires et/ou juridiques qui interviendraient postérieurement à la parution du présent avis.

L'avis préalable à l'assemblée générale mixte, comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO n°48 du 21 avril 2021.

L'ensemble des informations et documents relatifs à l'assemblée et mentionnés à l'article R. 225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés, au siège social de la société : 3 rue Blaise Pascal - 22300 LANNION, et sur le site internet, Ekinops.com, rubrique investisseurs, onglet Assemblées générales.

en particulier l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, prorogée et modifiée par l'ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020, et le décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 prorogé et modifié par le décret n°2020-1614 du 18 décembre 2020 et le décret n° 2021-255 du 9 mars 2021.

A propos d'EKINOPS

Ekinops est un fournisseur leader de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.

Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires :

Ekinops 360, pour les besoins de réseaux de transport optique (couche 1) métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de deux technologies complémentaires : WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée; OTN pour des environnements multi-vendeurs complexes

OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour les couches 2 et 3 (liaison et réseau).

Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la solution évolutive SD-WAN Xpress.

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation e et opère sur quatre continents. Ekinops est coté sur Euronext à Paris.

Libellé : Ekinops

Code ISIN : FR0011466069

Code mnémonique : EKI

Nombre d'actions composant le capital social : 25 631 102

Plus d'informations sur www.ekinops.com

CONTACT EKINOPS

Didier Brédy

Président-Directeur général

contact@ekinops.net CONTACT INVESTISSEURS

Mathieu Omnes

Relation investisseurs

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr CONTACT PRESSE

Nicolas Bouchez

Relation presse

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74

nbouchez@actus.fr